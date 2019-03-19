Lamborghini достигла рекордных бизнес-показателей в 2018 году

Lamborghini достигла рекордных бизнес-показателей в 2018 году
Март 19 08:02 2019

В прошедшем финансовом году объемы продаж, оборот и рентабельность компании Automobili Lamborghini S.p.A. достигли рекордных показателей за 55-летнюю историю марки

В 2017 году оборот компании впервые достиг рекордной отметки в один миллиард евро (1 009 млн евро), в 2018 году он вырос еще на 40 % и составил 1 415 млн евро. Продажи увеличились на 51 % – клиентам было передано 5 750 суперкаров.

lamborghini-aventador photo

Высокие результаты связаны главным образом с выходом на рынок нового супер-SUV Lamborghini Urus.

Lamborghini Urus photo

Первые суперкроссоверы были переданы клиентам в середине 2018 года, что стало дополнительным фактором роста показателей Lamborghini наряду с увеличением продаж суперспортивных моделей V12 Aventador и V10 Huracán.

Lamborghini_Huracan photo

При этом рекордных значений удалось достичь во всех регионах: Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA), Америка (ALA) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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