Lamborghini достигла рекордных бизнес-показателей в 2018 году

В 2017 году оборот компании впервые достиг рекордной отметки в один миллиард евро (1 009 млн евро), в 2018 году он вырос еще на 40 % и составил 1 415 млн евро. Продажи увеличились на 51 % – клиентам было передано 5 750 суперкаров.
Высокие результаты связаны главным образом с выходом на рынок нового супер-SUV Lamborghini Urus.
Первые суперкроссоверы были переданы клиентам в середине 2018 года, что стало дополнительным фактором роста показателей Lamborghini наряду с увеличением продаж суперспортивных моделей V12 Aventador и V10 Huracán.
При этом рекордных значений удалось достичь во всех регионах: Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA), Америка (ALA) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC).
C 2014 года www.amsrus.ru