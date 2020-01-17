Владимир Васильев: Новый «Дакар» – хорошая история

Российский гонщик Владимир Васильев отправился на ралли-марафон «Дакар», который впервые проводится в Саудовской Аравии, в ранге одного из фаворитов гонки. Однако новый «Дакар» оказался не слишком добр к тем, кого считали главными действующими лицами – один за другим экипажи сталкивались с различными неприятностями

В третий день гонки настал черёд экипажа Владимира Васильева и Виталия Евтехова – их автомобиль внезапно задымился и выгорел дотла. К счастью, экипаж не пострадал. По итогам столь преждевременно завершившейся для него гонки Владимир Васильев рассказал о том, какие впечатления у него оставил «Дакар» 2020 года.

Владимир Васильев, пилот экипажа:

«Мы, конечно, не проехали «Дакар» до конца, поэтому трудно сказать получился ли он. Но по первым трём дням, на мой взгляд, он не хуже «Африки» и не хуже южноамериканского «Дакара». Поэтому я думаю, что это получится хорошая история – «Дакар» в Саудовской Аравии. Что касается плюсов и минусов – для нас, наверное, больше плюсов. Некоторые важные из них – во-первых, тут не так жарко для техники и людей. Во-вторых, тот же часовой пояс – московское время, не нужно адаптироваться и приезжать для этого в регион заранее. Работа штурмана в ралли-рейдах теперь усложнилась – на «Дакаре» внедрили новый принцип работы с дорожной книгой, её выдают экипажу за 15 минут до старта спецучастка. Но я считаю, что это небольшой перебор. Штурманы должны иметь возможность поработать с дорожной книгой более вдумчиво, посмотреть её. Пусть хотя бы за час выдают… За 15-минутный интервал до старта «легенду» можно только бегло пролистать, проверить правильность нумерации страниц (бывало, что в типографии неправильно сшивали) и в очень общих чертах посмотреть на смену покрытий. С точки зрения борьбы с “мапмэнами” вроде бы правильно – всех уравнять…

Но есть некоторые вещи – например во второй день искали проезд – они книге были некорректно описаны. Поэтому если бы штурманы сидели и работали с книгой более продолжительное время, то этот вопрос можно было бы изначально отработать – найти ошибку и так далее. Пусть делают правильно и борются с “мапмэнами”. Но для нас езда по неотработанной дорожной книге и выдача её за 15 минут до старта – нервный момент. В этом году в нашей команде новый штурман – Виталий Евтехов. Мы с ним уже выступали в прошлом, мне и раньше было комфортно ехать с Виталием одним экипажем. По крайней мере комфортнее, чем с Костей. Ничего не скажешь – Костя неплохой профессионал, но и Виталий старается работать на уровне, справляется с серьезными задачами. Поэтому было бы хорошо полностью проехать весь «Дакар» для того, чтобы понять – Виталий несколько лет не ездил на сложных гонках с быстрыми пилотами – нужно было проверить. Но будем дальше вместе ездить и всё будет хорошо. Гонку мы ехали на новой версии MINI. И действительно машина подверглась значительным доработкам по сравнению с предыдущей версией, которая имеется в нашей команде – другая подвеска, другой двигатель. Мне и раньше всегда MINI нравилась больше, чем Toyota. Поэтому сейчас автомобиль действительно превосходит Toyota по ходовым качествам, мне MINI нравится больше по управлению, по тому, как она едет – по мотору сейчас хорошо! И, в принципе, если бы не сход, то думаю мы проехали бы на хорошем уровне «Дакар» в этом году».

Ралли-марафон «Дакар» стал гонкой-открытием сезона 2020 года для экипажа Владимира Васильева и Виталия Евтехова. Впереди – участие в обеих сериях Кубка мира ФИА – по ралли-рейдам и по бахам. Первым стартом для российско-украинского экипажа станет баха «Россия – Северный лес», которая запланирована к проведению с 6 по 9 февраля в Ленинградской области.