Грозит ли тюремный срок рэперу Ziroy за перекрытие Кутузовского проспекта

Очередная местечковая «звезда», некий Гриша Зироян по кличке «Зирой», называющая себя рэпером, решила «словить хайп» и получить масштабные рекламные дивиденды, устроив эпатажную выходку на проезжей части одной из основных столичных магистралей — правительственном Кутузовском проспекте

Перекрытие автодорог в России стало наказуемым после известных событий в Пикалево. В КоАП сейчас имеется статья 20.18 «блокирование транспортных коммуникаций».

Организация и активное участие в нем грозит гражданину штрафом в 50 000—100 000 рублей или обязательными работами до 100 часов. «Транспортной коммуникацией», строго говоря, считается и железнодорожная ветка, и скоростное шоссе, и даже деревенская улица.

В этом смысле буква Административного кодекса дает правоохранителям самые широкие возможности для трактовок. Заметим, что под Уголовное законодательство перекрытие дороги попадает только если оно привело к человеческим жертвам или материальному ущербу размером не менее 1 млн. рублей.

Что касается широко известного в узких кругах рэпера, устроившего съемки на проезжей части Кутузовского проспекта и Нового Арбата, то тут следует иметь в виду следующее.

Прежде всего, на УК в его случае неприменим по определению. А теоретически возможный 100-тысячный административный штраф не представляется серьезной статьей финансовой потерей — на фоне расходов на аренду десятка Mercedes-Benz S-klasse и Maybach, девочек-массовки и операторскую работу.

С другой стороны, если внимательно присмотреться к видеозаписи происходившего на Кутузовском и Новом Арбате, то выяснится, что съемочная группа не блокировала правительственную трассу.

Да, кавалькада машин двигалась темпом пешехода по скоростной дороге. Да, по проезжей части шли люди, но как такового перекрытия движения не было.

Таким образом, сотрудники ГИБДД могут разве что оштрафовать каждого из водителей «мерседесов» на 1500 рублей по статье 12.15 КоАП за «невыполнение водителем тихоходного транспортного средства требований ПДД».

А закавказскому рэперу, девушкам-барабанщицам, занятым в клипе и оператору «светит», в самом худшем случае, по 500 рублей штрафа по статье 12.29 КоАП за переход дороги в неположенном месте.

Как бы то ни было, но все затраты на производство клипа амбициозного певца ртом, можно считать уже окупившимися — с точки зрения рекламы. Ведь о его наглой выходке раструбили многие СМИ, а соответствующий видеосюжет продемонстрировали на каналах центрального телевидения.



Источник АвтоВзгляд.