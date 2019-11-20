В Пензе автомобиль угодил в яму с кипятком

Ноябрь 20 12:11 2019

Водитель и пассажир погибли на месте

19 ноября на одной из дорог Пензы, на улице Аустрина, под которой находились тепловые сети, произошел провал грунта.

Яма с кипятком

В результате чего, автомобиль, в котором находились 2 человека, заехал на парковку у магазина и провалился в образовавшуюся яму. Ни водителю, ни пассажиру выбраться не удалось – оба они заживо сварились в кипятке.

По факту происшествия прокуратура начала проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает Пенза.Взгляд.

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AMSRUS
AMSRUS

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