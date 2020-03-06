Тест-драйв Mazda 6 – очень спортивный джентльмен

Mazda в моем поле зрения появилась в середине 90-х.

Брат одноклассника взял суперпопулярную, иномаркам в союзе премьерную, угловатую и сильно потрепанную европейской жизнью, компактную 626-ую (Capella/Ford Telstar) «платформа GC».

На тот момент это была вершина, просто Эверест. Своевременного, решительного дизайна. Определенно бестселлер оценили и в СНГ.

Комфортный, необычный – ну и что можно было сравнить с автомобильной палитрой СССР начала 90-х? А тут передний привод, независимая подвеска, двигатели аж до 2,0 L, дизель и куча неведомых изысков.

Проходила по постсоветским «дорогам» года три уйдя в небытие социальным классом ниже.

626 Mazda была результатом проекта, начавшегося в 1970 году, нацеленного на самый интересный автомобильный рынок – США. И именно эта модель стала самым успешным детищем Mazda. В предпоследний год выпуска модели «626» GC, в 1986 году, Mazda достигла глобального пика продаж: больше 380 тысяч экземпляров в США. Пока к этим показателям компания не возвращалась.

У следующего, четвертого поколения «GD», в 1988 году были: еще больше инноваций и даже, выдаваемые сегодня за революционную технологию, подруливающие задние колеса. Но скорость внедрения новых технологий в автомобильной отрасли резко выросла.

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Наследников 626 модели можно обобщить как серию не самых удачных решений. Включая шарообразную Xedos пришедшую на смену Capella/626, как ответ на люксовую японскую экспансию США: lexus, Acura, Infiniti. Xedos 6 сняли с производства через 7 лет.

Буквально через один холостой прототип Mazda «626 MPS» компания выдала достойного наследника: Mazda 6. То есть современная «шестерка» – прямой наследник легендарной модели.

Текущая модель шестерки была представлена в 2018 году. Второй рестайлинг 3 поколения. Богатейшая популярность за плечами – остались преданные поклонники, лояльная аудитория одного из наиболее динамичных седанов Д класса.

За время эволюции с 2002 года Mazda 6 (известная в Китае, Японии, Малайзии и Сингапуре, как Atenza) сохранила высокий стиль и динамичность экстерьера. Он стал более зрелым и более соответствующим содержанию.

Mazda 6 – классический седан из конюшни легковушек Mazda. Даже массовый переход на SUV не привел к резкому падению спроса на него.

Экстерьерные технические перемены не так концептуальны: фонари «по кругу» стали современнее, диоды везде, кроме ДХО в минималке. От передних ПТФ производитель отказался совсем – вместо них сквозные воздуховоды, совершенствующие аэродинамику передних колес. На фарах незаменимые в России омыватели. В топовых комплектациях свет AFLS/ALH – адаптивная система освещения с подключением дальнего света.

В России представлены девять цветов кузова и 3 варианта моторного исполнения рядной четверки: 2.0 Skyactive-G 150 л.с.; 2.5 Skyactive-G 194 л.с. и турбированный 2.5 Skyactive-G 231 л.с. Шесть комплектаций (Drive, Active, Supreme Plus, Executive и Executive Plus) от 1,5 до 2,3 млн. руб. в максимальной все современные, традиционные ассистенты водителя i-Activsense: удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, системы безопасного торможения, мониторинга мертвых зон и т.п.

Но вот удивительно – нет адаптивного круиз контроля. MRCC от Mazda в России пока появился только в топовой версии Mazda 3.

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Хочу отметить топливную экономичность Mazda 6. Расход и емкость бака, потрясающее сочетание экономии топлива и производительности двигателя и как результат: Mazda6 2018 года – один из лучших седанов среднего размера доступных на рынке.

Все комплектации Mazda 6 оснащены дебютировавшей в 2017 году системой G-Vectoring Control Plus (GVC Plus). Эта опция позволяет менять крутящий момент двигателя оптимизируя вертикальную нагрузку каждого колеса, обеспечивая более точное прохождение поворотов слегка притормаживая внешнее колесо, обеспечивая оптимально быстрое возвращение автомобиля на прямую траекторию движения на выходе из поворота. Это подтвердилось непосредственно в ходе теста – Mazda 6 действительно идеально держит полосу и по динамике совсем превосходит большинство конкурентов.

Интерьер преобразился ощутимо – он стал более качественным и максимально приблизился к своим основным конкурентам. Сочетание терморегулируемых сидений в коже Nappa, отделки Signature c эргономикой центральной консоли и передними дверями – пожалуй удобнейшая в классе посадка. Эти качества особенно ценны в длинных городских пробках.

К чести производителя, Mazda 6 Signature украшен настоящим японским ясенем на дверях и приборной панели.

Шестерка поставляется начиная с комплектации Active с системами Apple CarPlay и Android Auto на 8” дисплее.

Доработка шумоизоляции утяжелила автомобиль на 150 кг. На полу, в задних колесных арках она стала толще. Кузов усилился в местах возникновения паразитной вибрации. На центральном тоннели и крыше использованы новые виброизолирующие материалы. Днище выровняли, и в комбинации с модернизированными: бампером и аэродинамическими щитами под двигателем оптимизировало воздушные потоки под автомобилем. Автоматическая заслонка воздуховода закрывается при низких температурах двигателя снижая лобовое сопротивление.

С последним обновлением шестерка стала еще острее, спортивнее, изящнее: внешний вид, удобство, технологичность все в сумме. При этом это тот редкий автомобиль, в котором топовый двигатель не обязателен к выбору. Попробуйте и 2,0 тоже – оба двигателя достойны внимания!