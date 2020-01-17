Тест-драйв Peugeot 408 – автомобиль подкидыш

Тест-драйв Peugeot 408 – автомобиль подкидыш
17 января 20:31 2020

Конечно, достоверно я не знаю, но российская Peugeot 408 должна была бы поставить себе цель захвата рынка такси

Ну хотя бы доли. Команда создателей простого, утилитарного автомобиля должна ставить соответствующие цели. Но не получилось. Почему?

Вообще к «французскому» автопрому нужно привыкать. Кажется, что так должны были делать автомобили… ну наверное австралийцы, а так делают автомобили французы. Хотя всем же понятно, что какая-либо национальная принадлежность автоконцернов это лишь дань памяти.

Очень много отличий, очень. Даже не только от соседей по континенту, а от остальных французских производителей, к примеру от того же Renault.

Но тем не менее преданных поклонников французского автопрома и, в частности, PSA много, и они действительно очень и очень лояльны. Я лично знаю немало таких преданных автолюбителей, которые в 90-х пересели с импортных бэушек на новые Пежо, Ситроены и с небольшим скепсисом, но продолжают боготворить бренд.

Марка Модель20072008200920102011201220132014201520162017201810 мес. 2019
PEUGEOT 408501912876653420071373146865427430205
HYUNDAI ELANTRA861017822900111657866282235861547940335519537560323913100187
KIA CERATO67294282577312204182921319213591136434824388671191132210212125069
MAZDA 325849379631256594391440213985124911399025517137611937809147455
TOYOTA COROLLA367666020416586153592570932024297122752050883283475451583980266143
SKODA OCTAVIA17995356971900124564388284893446435377611813020175228752343517570371400

В случае с 408 моделью случилось все немного не так. Давайте разберемся почему.

Текущая версия Peugeot 408 на рынке заменила модели 407 и 607, но является прямым потомком, длиннобазной седан версией хетча Peugeot 308. Вот такой традиционный прованский рататуй с номерами моделей.

Причем наша версия с 2010 года «наша» еще и для Китая и Аргентины, с конца 2010 и для Малайзии, с 2012 года для России, а с 2013 года и для Вьетнама.

PSA прямо декларировали ее маркетинговую цель: «рынки развивающихся стран». К привлекательному и органичному 308-у, по сути, добавили багажник от седана, удлинили базу на 11 см. И… все. 70% компонентов от 308. На некоторых рынках есть автомобили с передней частью южноамериканской версии и задней частью китайской версии.

Peugeot 308

Peugeot 308 на европейских рынках

Рестайлинг 408 был представлен Peugeot и Dongfeng Motor Corporation 24 января 2010 года в Пекине. И этот автомобиль по сути, был исключительно маркетинговая ошибка.

Выпускается Peugeot 408 на платформе PSA EMP2. С 2013 года – момента ее представления на ней уже базируются порядка 17 моделей автомобилей: Citroen, Opel, Peugeot и даже перелицованная Toyota (ProAce City и просто ProAce – двойняшки Business Traveller и Expert).

Все автомобили на этой платформе, за исключением 308-ого, большие. 408 по размеру точно уходит в D Класс. Но – он там совсем не конкурент, ни по оснащению, ни по комфорту. По цене так же проигрывает бестселлерам сравнимым по классу и классом ниже, хотя и локализован.

Но если откинуть стратегические маркетинговые промашки, автомобиль крепкий середнячок.

За время длительного, зимнего межобластного теста показал себя весьма достойно.

Вождение

Трассу держит отлично, рулится согласно назначению и классу. Нет модных ассистентов? Ну а у каких автомобилей за миллион с небольшим они есть? Дорогу, что на киевской трассе, что на проселках в калужской области держит одинаково стабильно.

Обзорность более чем хорошая, за исключением зеркал заднего вида. Очень удивило их расположение. Зачем? Зачем они так низко на двери еще и так близко к водителю?

Удобная посадка, широкий угол открывания дверей. По качеству шумоизоляции опережает, к примеру корейских конкурентов.

Вот французский интерфейс автомобиля совсем не стоял рядом с такими уже обычными понятиями, как UX UI дизайн. Разобраться как включаются щетки омывателя лобового стекла в автоматический режим у меня получилось только на 20-ой минуте. Но при этом конфигурация управления работой щеток: «от центра» – очень удобна и эффективна.

Интерьер автомобиля «подкидыша», конечно, вызывает вопросы. Хотя я многократно зарекался говорить о дизайне, но тут смолчать тяжело. Интерьер непривычен и странен. В экстерьере отчетливы инородные, компромиссные элементы, к примеру багажная часть. При этом 308 само очарование и один из лучших образцов дизайна современных хетчбеков.

Ближний и дальний свет кажется слабым. При этом если попадет на фары снег и тем более грязь – вообще формальным. При этом российская действительность может неожиданно и больно ударить французско-китайско-бразильский автомобиль – при -8С0 замерзли: датчик ремня безопасности водителя и замок водительской двери.

408 на сегодняшний день выпуском прошлого года можно взять чуть меньше чем миллион рублей. Фаворит такси далеко не 408 и даже не Peugeot. Продажи падают в геометрической прогрессии. Очевидна необходимость обновления модели. Ждем.

На тему:

Review Summary

3.9 out of 5
Двигатель
4 out of 5
Коробка (трансмиссия)
4.1 out of 5
Подвеска
4.3 out of 5
Тормоза
2.9 out of 5
Мультимедиа
2.6 out of 5
Ассистенты водителя
3.8 out of 5
Эргономика управления
2.6 out of 5
Экстерьер
3 out of 5
Интерьер
3.2 out of 5
Комфорт
4 out of 5
Управляемость
4.4 out of 5
Безопасность
3.63 Average 3.63 out of 5
  Article "tagged" as:
408Peugeot
  Категории:
слайдерТест-драйв
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Автор

Алексей Буряк
Алексей Буряк

Основатель и CEO AMSRUS LLC

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