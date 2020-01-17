Тест-драйв Peugeot 408 – автомобиль подкидыш

Ну хотя бы доли. Команда создателей простого, утилитарного автомобиля должна ставить соответствующие цели. Но не получилось. Почему?
Вообще к «французскому» автопрому нужно привыкать. Кажется, что так должны были делать автомобили… ну наверное австралийцы, а так делают автомобили французы. Хотя всем же понятно, что какая-либо национальная принадлежность автоконцернов это лишь дань памяти.
Очень много отличий, очень. Даже не только от соседей по континенту, а от остальных французских производителей, к примеру от того же Renault.
Но тем не менее преданных поклонников французского автопрома и, в частности, PSA много, и они действительно очень и очень лояльны. Я лично знаю немало таких преданных автолюбителей, которые в 90-х пересели с импортных бэушек на новые Пежо, Ситроены и с небольшим скепсисом, но продолжают боготворить бренд.
В случае с 408 моделью случилось все немного не так. Давайте разберемся почему.
Текущая версия Peugeot 408 на рынке заменила модели 407 и 607, но является прямым потомком, длиннобазной седан версией хетча Peugeot 308. Вот такой традиционный прованский рататуй с номерами моделей.
Причем наша версия с 2010 года «наша» еще и для Китая и Аргентины, с конца 2010 и для Малайзии, с 2012 года для России, а с 2013 года и для Вьетнама.
PSA прямо декларировали ее маркетинговую цель: «рынки развивающихся стран». К привлекательному и органичному 308-у, по сути, добавили багажник от седана, удлинили базу на 11 см. И… все. 70% компонентов от 308. На некоторых рынках есть автомобили с передней частью южноамериканской версии и задней частью китайской версии.
Peugeot 308
Рестайлинг 408 был представлен Peugeot и Dongfeng Motor Corporation 24 января 2010 года в Пекине. И этот автомобиль по сути, был исключительно маркетинговая ошибка.
Выпускается Peugeot 408 на платформе PSA EMP2. С 2013 года – момента ее представления на ней уже базируются порядка 17 моделей автомобилей: Citroen, Opel, Peugeot и даже перелицованная Toyota (ProAce City и просто ProAce – двойняшки Business Traveller и Expert).
Все автомобили на этой платформе, за исключением 308-ого, большие. 408 по размеру точно уходит в D Класс. Но – он там совсем не конкурент, ни по оснащению, ни по комфорту. По цене так же проигрывает бестселлерам сравнимым по классу и классом ниже, хотя и локализован.
Но если откинуть стратегические маркетинговые промашки, автомобиль крепкий середнячок.
За время длительного, зимнего межобластного теста показал себя весьма достойно.
Трассу держит отлично, рулится согласно назначению и классу. Нет модных ассистентов? Ну а у каких автомобилей за миллион с небольшим они есть? Дорогу, что на киевской трассе, что на проселках в калужской области держит одинаково стабильно.
Обзорность более чем хорошая, за исключением зеркал заднего вида. Очень удивило их расположение. Зачем? Зачем они так низко на двери еще и так близко к водителю?
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Удобная посадка, широкий угол открывания дверей. По качеству шумоизоляции опережает, к примеру корейских конкурентов.
Вот французский интерфейс автомобиля совсем не стоял рядом с такими уже обычными понятиями, как UX UI дизайн. Разобраться как включаются щетки омывателя лобового стекла в автоматический режим у меня получилось только на 20-ой минуте. Но при этом конфигурация управления работой щеток: «от центра» – очень удобна и эффективна.
Интерьер автомобиля «подкидыша», конечно, вызывает вопросы. Хотя я многократно зарекался говорить о дизайне, но тут смолчать тяжело. Интерьер непривычен и странен. В экстерьере отчетливы инородные, компромиссные элементы, к примеру багажная часть. При этом 308 само очарование и один из лучших образцов дизайна современных хетчбеков.
Ближний и дальний свет кажется слабым. При этом если попадет на фары снег и тем более грязь – вообще формальным. При этом российская действительность может неожиданно и больно ударить французско-китайско-бразильский автомобиль – при -8С0 замерзли: датчик ремня безопасности водителя и замок водительской двери.
408 на сегодняшний день выпуском прошлого года можно взять чуть меньше чем миллион рублей. Фаворит такси далеко не 408 и даже не Peugeot. Продажи падают в геометрической прогрессии. Очевидна необходимость обновления модели. Ждем.
Основатель и CEO AMSRUS LLC
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