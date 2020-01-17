Тест-драйв Peugeot 408 – автомобиль подкидыш

Конечно, достоверно я не знаю, но российская Peugeot 408 должна была бы поставить себе цель захвата рынка такси

Ну хотя бы доли. Команда создателей простого, утилитарного автомобиля должна ставить соответствующие цели. Но не получилось. Почему?

Вообще к «французскому» автопрому нужно привыкать. Кажется, что так должны были делать автомобили… ну наверное австралийцы, а так делают автомобили французы. Хотя всем же понятно, что какая-либо национальная принадлежность автоконцернов это лишь дань памяти.

Очень много отличий, очень. Даже не только от соседей по континенту, а от остальных французских производителей, к примеру от того же Renault.

Но тем не менее преданных поклонников французского автопрома и, в частности, PSA много, и они действительно очень и очень лояльны. Я лично знаю немало таких преданных автолюбителей, которые в 90-х пересели с импортных бэушек на новые Пежо, Ситроены и с небольшим скепсисом, но продолжают боготворить бренд.

Марка Модель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10 мес. 2019 PEUGEOT 408 5019 12876 6534 2007 1373 1468 654 274 30205 HYUNDAI ELANTRA 8610 17822 9001 11657 8662 8223 5861 5479 4033 5519 5375 6032 3913 100187 KIA CERATO 6729 4282 5773 12204 18292 13192 13591 13643 4824 3886 7119 11322 10212 125069 MAZDA 3 25849 37963 12565 9439 14402 13985 12491 13990 2551 713 761 1937 809 147455 TOYOTA COROLLA 36766 60204 16586 15359 25709 32024 29712 27520 5088 3283 4754 5158 3980 266143 SKODA OCTAVIA 17995 35697 19001 24564 38828 48934 46435 37761 18130 20175 22875 23435 17570 371400

В случае с 408 моделью случилось все немного не так. Давайте разберемся почему.

Текущая версия Peugeot 408 на рынке заменила модели 407 и 607, но является прямым потомком, длиннобазной седан версией хетча Peugeot 308. Вот такой традиционный прованский рататуй с номерами моделей.

Причем наша версия с 2010 года «наша» еще и для Китая и Аргентины, с конца 2010 и для Малайзии, с 2012 года для России, а с 2013 года и для Вьетнама.

PSA прямо декларировали ее маркетинговую цель: «рынки развивающихся стран». К привлекательному и органичному 308-у, по сути, добавили багажник от седана, удлинили базу на 11 см. И… все. 70% компонентов от 308. На некоторых рынках есть автомобили с передней частью южноамериканской версии и задней частью китайской версии.

Peugeot 308 на европейских рынках

Рестайлинг 408 был представлен Peugeot и Dongfeng Motor Corporation 24 января 2010 года в Пекине. И этот автомобиль по сути, был исключительно маркетинговая ошибка.

Выпускается Peugeot 408 на платформе PSA EMP2. С 2013 года – момента ее представления на ней уже базируются порядка 17 моделей автомобилей: Citroen, Opel, Peugeot и даже перелицованная Toyota (ProAce City и просто ProAce – двойняшки Business Traveller и Expert).

Все автомобили на этой платформе, за исключением 308-ого, большие. 408 по размеру точно уходит в D Класс. Но – он там совсем не конкурент, ни по оснащению, ни по комфорту. По цене так же проигрывает бестселлерам сравнимым по классу и классом ниже, хотя и локализован.

Но если откинуть стратегические маркетинговые промашки, автомобиль крепкий середнячок.

За время длительного, зимнего межобластного теста показал себя весьма достойно.

Вождение

Трассу держит отлично, рулится согласно назначению и классу. Нет модных ассистентов? Ну а у каких автомобилей за миллион с небольшим они есть? Дорогу, что на киевской трассе, что на проселках в калужской области держит одинаково стабильно.

Обзорность более чем хорошая, за исключением зеркал заднего вида. Очень удивило их расположение. Зачем? Зачем они так низко на двери еще и так близко к водителю?

Удобная посадка, широкий угол открывания дверей. По качеству шумоизоляции опережает, к примеру корейских конкурентов.

Вот французский интерфейс автомобиля совсем не стоял рядом с такими уже обычными понятиями, как UX UI дизайн. Разобраться как включаются щетки омывателя лобового стекла в автоматический режим у меня получилось только на 20-ой минуте. Но при этом конфигурация управления работой щеток: «от центра» – очень удобна и эффективна.

Интерьер автомобиля «подкидыша», конечно, вызывает вопросы. Хотя я многократно зарекался говорить о дизайне, но тут смолчать тяжело. Интерьер непривычен и странен. В экстерьере отчетливы инородные, компромиссные элементы, к примеру багажная часть. При этом 308 само очарование и один из лучших образцов дизайна современных хетчбеков.

Ближний и дальний свет кажется слабым. При этом если попадет на фары снег и тем более грязь – вообще формальным. При этом российская действительность может неожиданно и больно ударить французско-китайско-бразильский автомобиль – при -8С0 замерзли: датчик ремня безопасности водителя и замок водительской двери.

408 на сегодняшний день выпуском прошлого года можно взять чуть меньше чем миллион рублей. Фаворит такси далеко не 408 и даже не Peugeot. Продажи падают в геометрической прогрессии. Очевидна необходимость обновления модели. Ждем.