Варламов и Делимобиль – локальная война или систематическое отношение к клиентам?

Через полчаса после выхода негативного поста Делимобиль блокирует аккаунт

Вчера я написал пост о том, что московский каршеринг «Делимобиль» ведёт себя по отношению к клиентам как гопарь из подворотни. Мой друг Антон Белицкий, который повёлся на предложение компании привлечь новых клиентов, лишился всех обещанных бонусов. Через 30 минут после выхода поста аккаунт Антона в «Делимобиле» был заблокирован, через 35 заблокировали мой аккаунт.

Сочувствующие сотрудники в компании рассказали, что у советника президента, Славика, случилась истерика – он звонил, орал и требовал крови.

«Погодите… – скажете вы. – Что ещё за Славик, что ещё за советник президента?»

Помните историю о том, как в центре Москвы какие-то гопники и хамы из «Делимобиля» производили «гражданское задержание» человека, за то, что тот хотел протестировать сервис «Делисамокат»? Так вот, «гражданским задержателем» был тот самый Славик. Советник президента «Делимобиля» по безопасности Вячеслав Михайлович Салев.

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Именно этот человек блокирует в системе всех пользователей, к которым испытывает личную неприязнь. Вы найдёте в сети массу совершенно фееричных скринов переписки с пациентом. Аккаунты он блокирует под настроение – за неосторожный вопрос или критику компании.

Например, летом заблокировали всех ведущих главного телеграм-канала, посвящённого каршерингу – «Каршеровод». Почему? А просто в канале они позволили себе наглость критиковать сервис.

Руководитель издания Truesharing (того самого, что ведёт канал «Каршеровод») Юрий Николаев рассказал TJ, что «блокировки стали реакцией на «статьи по фактам», которые не понравились Салеву, по какой-то причине ожидающему от издания только лояльности». Николаев написал письмо президенту «Делимобиля» Винченцо Трани и гендиректору компании Леониду Сысоеву, но никакой реакции не последовало. Журналистов так и не разблокировали.

В прошлом году один из клиентов повёлся на эту акцию «Делимобиля»:

В бардачке одной из машин он нашёл промокоды на 500 и 1000 рублей. Доехав до дома, он попытался активировать карты, но сработала только одна.

Тогда клиент зашёл в чат в «Телеграме», который администрирует наш Славик. На жалобу клиента он ответил, что «дал указания ничего не компенсировать тем, кто ввёл два и более промокодов». Хотя в условиях акции, разумеется, не было ничего о том, что можно вводить только один промокод. Общение велось в таком духе:

Чем же всё закончилось? Известно чем: клиента просто заблокировали!

Весной 2018 года один из клиентов попал в ДТП и ждал гаишников 9 часов, но «Делимобиль» не позволил ему завершить аренду. А деньги за ожидание просто не вернул.

После этого «Делимобиль» выложил в соцсети личные данные своего пользователя, а уже знакомый нам Вячеслав Михайлович стал хамить и угрожать клиенту:

Вскоре клиент был всюду заблокирован: в самом «Делимобиле», во всех его сообществах и в службе поддержки.

Судя по всему, наш советник президента действительно наделён безграничными полномочиями. Владельца «Делимобиля» Винченцо Трани он называет «папой».

Хотя родственниками они не являются, судя по возрасту. Сотрудники компании за спиной очень просто объясняют эту ситуацию, но мы не будем тут с вами опускаться до слухов.