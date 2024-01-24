Volkswagen: новый Golf стал более привлекательным, умным и эффективным, чем когда-либо прежде

– Усовершенствованное аппаратное и программное обеспечение: Golf получит современную информационно-развлекательную систему нового поколения, оснащенную быстрым процессором, интуитивно понятным управлением, интеллектуальным голосовым помощником IDA и интеграцией ChatGPT.

– Инновационный гибридный привод: электрический запас хода составит приблизительно 100 км, общий запас хода – 1000 км, а функция быстрой зарядки постоянным током с мощностью 50 кВт будет доступна.

– Обновленный дизайн: новый Golf представляет более острую переднюю часть, трехмерную световую графику на задних фонарях и впервые подсвеченный значок Volkswagen на передней части.

– Первый Golf сошел с конвейера в Вольфсбурге 50 лет назад, и общее количество проданных по всему миру экземпляров превысило 37 миллионов.

В свой 50 год Golf представляет улучшенную версию своего хита, выпущенную Volkswagen в честь этого юбилея. Заказать новую модель в Европе возможно будет всего через несколько недель.

Последняя модель Golf впечатляет информационно-развлекательной системой нового поколения, более интуитивной концепцией управления, острым дизайном передней и задней части, а также эффективными системами привода. Среди них – гибридные приводы с увеличенным электрическим запасом хода до примерно 100 километров. Кроме того, впервые на модели Golf появляется подсвеченный логотип Volkswagen на передней части.

«В течение полувека Golf является ядром бренда Volkswagen, предоставляя высокотехнологичную доступную мобильность для всех. Сейчас мы продолжаем развивать эту традицию на новом этапе эволюции с повышенной эффективностью, комфортом, качеством и новым подходом к управлению. Golf не может быть лучше этого». Томас Шефер, исполнительный директор Volkswagen Passenger Cars

«С Golf мы создали уникальную историю успеха, символизируя марку Volkswagen как никакая другая модель. Это автомобиль для всех поколений, и таково было в течение 50 лет. С постоянным техническим развитием нового Golf мы пишем еще одну важную главу в этой истории успеха». Имельда Лаббе, член правления Volkswagen по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию

Обновленные передние и задние части, а также новый дизайн фонарей делают новый Golf и Golf Variant легко узнаваемыми благодаря своему новому интерфейсу. Особенности визуального оформления включают подсвеченный логотип Volkswagen на Golf впервые, а также новый дизайн светодиодных фар.

Светодиодные матричные фары IQ.LIGHT вершинной версии оборудованы новым высокопроизводительным дальним светом, охватывающим дистанцию до 500 м. Светодиодные задние фонари IQ.LIGHT 3D обеих версий кузова также получили новый дизайн.

Новая информационно-развлекательная платформа и внедрение ChatGPT

Внутри модельного ряда установлена недавно разработанная интуитивно понятная информационно-развлекательная система с отдельным сенсорным экраном (диагональ экрана до 32,8 см). В ее основе находятся эргономичные сенсорные ползунки с подсветкой для регулировки температуры и громкости.

Также внедрены улучшенное многофункциональное рулевое колесо и новая система голосового помощника IDA. IDA, используя естественный язык, не только управляет функциями, такими как кондиционер, телефон или навигационная система, но также предоставляет доступ к онлайн-информации в различных областях – от прогнозов погоды до общих запросов.

В будущем Golf будет оборудован информационно-развлекательной системой последнего поколения, интегрируя чат-бот ChatGPT на базе искусственного интеллекта с голосовым помощником IDA. Представленная на выставке CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе в январе, эта функция обеспечивает беспрепятственный доступ к постоянно растущей базе данных искусственного интеллекта, позволяя пассажирам взаимодействовать с автомобилем на естественном языке и слушать вслух интересующий исследуемый контент во время поездки.

Парковка теперь стала проще благодаря новым вспомогательным системам

Golf и Golf Variant облегчают маневрирование с помощью усовершенствованной функции Park Assist Plus. Эта система, проезжая мимо парковочного места, самостоятельно определяет достаточно ли пространства (параллельного или пролетного) и автоматически запускает процедуру парковки.

Управление рулевым колесом, ускорением и торможением полностью берет на себя система. Водителю остается только следить за процессом парковки. Кроме того, для Golf впервые доступна система Park Assist Pro, позволяющая водителям управлять автомобилем на парковке и выезжать из нее с помощью смартфона. Также можно удаленно выехать из узкого парковочного места. Дополнительная новая функция – просмотр области.

Новая система, объединяющая четыре камеры, создает круговой обзор на 360 градусов, который отображается на сенсорном экране информационно-развлекательной системы. Это облегчает визуальное контролирование бордюров и разметки парковочных мест.

Volkswagen Golf Variant

Новая линейка силовых агрегатов

Новые подключаемые гибридные приводы в Golf предлагают увеличенную мощность и электрический запас хода около 100 км, а также дополнительно оснащены функцией быстрой зарядки постоянным током.

Высокоэффективные мягкие гибридные приводы на 48 В особенно привлекательны для водителей, у которых нет домашней зарядной станции. Всего девять различных вариантов – мягкий гибрид (eTSI), подключаемый гибрид (eHybrid и GTE), бензиновый двигатель с турбонаддувом (TSI) и дизельный двигатель с турбонаддувом (TDI) – будут доступны для продуктовой линейки на этапе запуска.

Golf GTI стал еще более спортивным и получил дополнительную мощность по сравнению со своим предшественником. Дополнительные производные модели Golf будут последовательно представлены в течение 2024 года.

Восемь поколений Golf – 50 лет успеха и более 37 миллионов экземпляров.

50 лет Гольфу – история бестселлера

Первый серийный Golf вышел с конвейера на заводе Volkswagen в Вольфсбурге в конце марта 1974 года, а его официальный запуск состоялся в мае того же года. Предшественником Golf был Beetle, который с десятилетиями сформировал бренд Volkswagen благодаря заднему расположению двигателя и заднему приводу.

Однако в начале 1970-х годов первый Golf, вместе с моделями Passat, Scirocco и Polo, ввел новую эру, представив переднее расположение двигателя и передний привод. Современный и безопасный дизайн, удобство с задней дверью и складывающейся спинкой заднего сиденья, а также передовые технологии, такие как управляемый каталитический нейтрализатор и эффективные системы привода, сделали Golf столь убедительным, что к октябрю 1976 года был выпущен миллионный автомобиль.

Однако это был только начало: на протяжении последующих семи поколений Golf продолжал предоставлять доступную мобильность с высочайшими технологическими стандартами. Технологии, такие как антиблокировочная система тормозов, подушки безопасности и первая система полного привода в линейке продуктов, стали обязательными, подчеркивая безопасность автомобиля. Секрет успеха Golf также заключается в передаче ДНК первого поколения его последователям, сохраняя классический дизайн модели.

Комфорт, качество и инновационные вспомогательные системы приобретали важность с каждым новым поколением и продолжают устанавливать стандарты сегодня. За последние 50 лет Golf вырос в отдельный высокотехнологичный класс, получив даже статус «класса Golf» вскоре после своего появления. Модель заслужила множество наград и призов в стране и за рубежом.

Впоследствии появились различные варианты, такие как Variant, Cabriolet и Sportsvan; полностью электрический e-Golf и спортивные модификации с аббревиатурами GTI, GTD, GTE, а также флагманский Golf R, который быстро завоевал свою популярность. Golf также был одним из первых автомобилей в своем классе, предлагающих систему помощи в вождении Travel Assist. Важным новшеством в Golf стало внедрение технологии Car2X, предоставляющей предупреждение о возможных опасностях.

На сегодняшний момент более 37 миллионов автомобилей Golf восьми поколений были проданы. Golf не только служит прочной опорой для бренда Volkswagen, но также всегда остается в качестве водителя инноваций. В новом этапе эволюции бренд полагается именно на эти характеристики – повышенную эффективность, комфорт и качество, а также продуманную концепцию управления.