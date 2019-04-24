Концепт-кар Mercedes-Benz GLB

На Шанхайском автосалоне прошла презентация концепт-кара

На примере концепт-кара GLB автопроизводитель Mercedes-Benz продемонстрировал на Шанхайском автосалоне (18-25 апреля 2019 г.), какие ещё из SUV-идей можно было бы реализовать на своей компактной автомобильной платформе наряду с уже имеющимся спортивным GLA, обладающим целой массой талантов. Если последний за счёт своего дизайна в стиле купе обещает дарить радость вождения на современном, прогрессивном уровне, то концепт-кар GLB сосредотачивается на вместительности и эксплуатационной надежности: благодаря в том числе и своей длинной колёсной базе (2829 мм) этот концептуальный автомобиль (длина/ширина/высота: 4634/1890/1900 мм) предлагает место на семь персон. Целый ряд крепких деталей указывает на то, что концепт-кар GLB задуман для движения именно по грубым просёлочным дорогам.

«Мы задали себе вопрос: не найдётся ли в палитре наших успешных автомобилей класса SUV места для ещё одной модели, где-то между GLA и GLC? Ответом на это стал концепт-кар GLB. На его примере мы показываем, какие креативные идеи есть у нас и для данного сегмента, – отметила Бритта Зеегер, член правления Daimler AG, ответственная за сбыт легковых автомобилей Mercedes-Benz. – Концепт-кар GLB – это стойкий к нагрузкам и практичный автомобиль SUV с вполне компактными габаритами. Идёт ли речь о просторном семиместном автомобиле для всей семьи или об универсальном компаньоне для отдыха в свободное время – мы уверены, что данная концепция вызовет большой интерес у наших клиентов».

Клиенты ценят богатый выбор, предлагаемый Mercedes-Benz в сегменте автомобилей класса SUV. Во всём мире уже более шести миллионов покупателей отдали предпочтение одному из автомобилей Mercedes-Benz SUV. В 2018 г. сегмент SUV стал самым продаваемым у Mercedes-Benz: было реализовано свыше 820 000 единиц.

Умелый акцент на «генах» SUV: дизайн экстерьера

В мире компактных автомобилей SUV концепт-кар Mercedes-Benz GLB выделяется своими мощными пропорциями. Чёткое, акцентирующее плоскости, формальное воплощение с редукцией линий и прецизионностью стыков вызывает ощущение уверенного превосходства и современности. Вертикально ориентированная передняя часть кузова с эффектными светодиодными фарами головного освещения MULTIBEAM LED так же указывает на присутствующие здесь «гены» внедорожника, как и короткие свесы спереди и сзади. Длинная колёсная база и рассчитанное на большую функциональность остекление – решающий фактор в создании просторного салона на семь человек.

В облике боковой части кузова доминирует мускулистое и чувственно выполненное «плечо» автомобиля, и это дополнительно усиливается за счёт подъёма линии борта. Выполненные внахлест двери, с одной стороны, повышают удобство посадки в автомобиль, а с другой – защищают дверные проёмы от загрязнения. Элементы защитной облицовки по периметру определяют пропорции в целом и подчёркивают характер данного автомобиля как внедорожника.

Гармоничную цветовую концепцию формируют окраска кузова «designo белый кашемир magno» и образующие с ней контраст навесные детали в глянцевом чёрном исполнении (как, например, элементы защитной облицовки, или интегрированный багажный бокс на крыше), а также сдержанные оранжевые акценты, в частности, в решётке радиатора и в виде надписи на корпусах наружных зеркал заднего вида.

Передняя хромированная защита кузова снизу с интегрированными воздухозаборниками, выполненными в стиле нержавеющей стали, подчёркивает качества данного автомобиля как внедорожника. Задняя защита кузова снизу своей формой продолжает данную тему, так что возникает общий гармоничный образ.

Дополнительные элементы для концепт-кара: оснащён для экспедиций

С помощью эффектных дополнительных элементов данный концептуальный автомобиль указывает на свой особо стойкий в эксплуатации характер. Спереди и сзади из рамы крыши поднимается по два козырька, внутри которых располагаются светодиодные фары, задуманные как подсветка окружающего пространства и помощь в ориентировании на местности при движении по бездорожью.

Чёрные рейлинги на крыше дугообразно оканчиваются как спереди, так и сзади.

В задней части на крыше устанавливается постоянный багажный бокс. Внедорожные шины с мощными грунтозацепами надеты на прочные 17-дюймовые колёсные диски в двухцветном исполнении.

Высокое – на уровне ручной работы – качество исполнения и простор: интерьер

Интерьер концепт-кара GLB в плане дизайна вписывается в семейство новых компактных моделей Mercedes-Benz, однако будучи концептуальным решением для автошоу и представителем сегмента SUV отличается особой кожаной отделкой салона и особыми декоративными элементами.

И это первый компактный автомобиль Mercedes-Benz, где третий ряд сидений, образуемый двумя дополнительными раздельными сиденьями, в целях увеличения багажного пространства полностью заподлицо складывается в пол багажника. Эти сиденья служат, скорее, в качестве сидений на экстренный случай: на них с комфортом смогут разместиться пассажиры среднего роста.

Варьируя пространство: гибкая конфигурация сидений второго и третьего ряда

Спинки сидений среднего ряда делятся в соотношении 40:20:40 и могут откидываться, образуя ровную поверхность для размещения багажа. Подушки сидений делятся в соотношении 40:60. Второй ряд сидений можно смещать на длину в 140 мм – на 90 мм вперёд, чтобы увеличить багажное пространство либо пространство для ног самых задних пассажиров, и на 50 мм назад, когда особый приоритет получает простор для ног при пятиместной конфигурации автомобиля. Восьмиступенчатая регулировка наклона спинки у сидений второго ряда также позволяет изменять внутреннее пространство с учётом возникших в данный момент потребностей в отношении вместительности и комфорта.

Чтобы облегчить посадку на сиденья третьего ряда, сиденья второго ряда оснащаются функцией Easy-Entry: если задействовать ручку разблокировки спинки сиденья, расположенную на ней сбоку в верхней части, то спинка опустится вперёд, и тогда всё сиденье целиком можно будет сдвинуть вперёд. На сиденьях второго и третьего ряда можно закрепить до четырёх детских кресел.

Контраст за счёт каштанового цвета: эксклюзивная кожа и пористая древесина грецкого ореха

Сиденья, приборная панель и дверные панели обтянуты частично кожей наппа, частично кожей нубук – в преобладающем цветовом исполнении «коричневый каштан». В унисон с акцентирующими элементами экстерьера на некоторых местах в салоне применяются декоративные полосы и прострочка оранжевого цвета. Центральные участки передних сидений имеют в своей плетёной обивке из кожи нубук по два параллельных ряда прорезей, открывающих взору оранжевую текстильную подложку. Они тянутся от переднего края подушки сиденья до верхнего края его интегрированного подголовника.

Декоративные элементы приборной панели и центральной консоли выполняются из пористой древесины грецкого ореха. Эти панели из грецкого ореха демонстрируют выгравированный на них узор в виде пчелиных сот, который как бы исчезает к краям. Расположенные в пространстве для ног педали в своей глянцевой металлической рамке имеют декоративные вставки из того же материала с идентичным узором в виде сот.

Приборная панель: MBUX и элементы в стиле Offroad

Базовая архитектура приборной панели аналогична здесь таковой у В-Класса: перед водителем располагается широкоформатная приборная панель; управление и отображение осуществляются через систему Mercedes-Benz User Experience – MBUX. Новшеством здесь являются трубчатые элементы в стиле «Offroad» из матированного алюминия, образующие нижнее завершение приборной панели. Это придаёт объёму приборной панели ощущение прочности, мощи и, пожалуй, даже весёлости. Под тремя круглыми центральными дефлекторами обдува помещена панель управления системой климат-контроля, сознательно выполненная в аналоговом стиле: её клавиши кажутся выточенными из цельного алюминиевого цилиндра.

Характер интерьера, вызывающий ощущение особой прочности, отразился и на оформлении центральной консоли. Напоминающие поручни трубчатые элементы из алюминия с матированной поверхностью придают дизайну компонентов и органов управления ощущение монументальности. Характер данного автомобиля как представителя класса SUV акцентируется и на дверях – с помощью горизонтального поручня, который также в виде фрезерованного алюминиевого цилиндра энергично вписывается в общую скульптурную поверхность облицовки дверей.

Двигатель: турбированный четырёхцилиндровый агрегат мощностью 165 кВт (224 л. с.)

Концепт-кар GLB располагает четырёхцилиндровым бензиновым двигателем M 260, который в сочетании с коробкой передач с двойным сцеплением 8G-DCT развивает максимальную мощность в 165 кВт (224 л. с.) и выдаёт максимальный крутящий момент в 350 Н⋅м. В его выполненном из литого под давлением алюминия блоке цилиндров с гильзами из серого чугуна обнаруживается технология CONICSHAPE®, получившая у сотрудников концерна наглядное прозвище – «хонингование под трубу». Чтобы в ещё большей степени уменьшить трение поршней и тем самым снизить расход топлива, расточка цилиндров в нижней части их гильз выполняется с бóльшим диаметром. Возникающая в результате этого коническая форма напоминает раструб трубы (музыкального инструмента).

Новое маловязкое масло и усовершенствованные поршневые кольца также уменьшают потери на трение. В качестве ответа на повышение удельной мощности сами поршни здесь снабжены каналами охлаждения. Это дополнительно улучшает процесс сгорания. В нижней части картера двигателя располагаются балансирные валы для обеспечения плавной работы двигателя. Кроме того, он обладает ещё одним повышающим комфорт компонентом – гасителем крутильных колебаний с центробежным маятником в системе трансмиссии.

В выполненной из алюминия шестнадцатиклапанной головке блока цилиндров располагается CAMTRONIC – система регулирования фаз газораспределения, позволяющая двухступенчато изменять высоту подъёма клапанов на стороне впуска. Возможность варьировать высоту подъёма клапанов позволяет в режиме частичной нагрузки за счёт укороченного хода клапана пропускать меньше воздуха в камеру сгорания, благодаря чему уменьшаются насосные потери. При работе двигателя с повышенной нагрузкой происходит переключение на больший подъём клапана, чтобы достичь полной отдачи мощности.

Само собой разумеется – полный привод: 4MATIC с тремя переключаемыми характеристиками

Концептуальный автомобиль GLB оборудован системой постоянного полного привода 4MATIC с полностью регулируемым распределением крутящего момента. Этот по-спортивному настроенный полный привод позволяет посредством переключателя DYNAMIC SELECT влиять на характеристику работы 4MATIC. В распоряжении водителя имеются три характеристики для управления сцеплением полного привода, но при этом система в каждом из режимов будет реагировать на текущую дорожную ситуацию гибко. При стандартной эксплуатации в режиме движения «Эко/Комфорт» распределение крутящего момента в процентном соотношении 80:20 (передняя ось: задняя ось) является базовым, в режиме «Спорт» оно составляет 70:30. В режиме «Бездорожье» сцепление полного привода работает в виде блокировки межосевого дифференциала; базовое распределение момента в этом случае осуществляется в равных долях 50:50.

Среди компонентов системы 4MATIC отбор мощности на заднюю ось, интегрированный в роботизированную коробку передач с двойным сцеплением, и главная передача заднего моста со встроенным многодисковым сцеплением. Последнее реализуется электромеханическим способом. При этом электромотор через цилиндрическую шестерню и шариковую рампу оказывает осевое усилие на пакет фрикционов, чтобы размыкать и смыкать их. Задний межколёсный дифференциал компенсирует разницу в скоростях вращения задних колёс. Такое регулирование имеет свои преимущества, прежде всего, в виде независимого от частоты вращения срабатывания во всём диапазоне регулирования, предварительное регулирование сцепления ещё до старта автомобиля, а также более высокий КПД концепции, основанной на применении шариковой рампы.

Оглядываясь назад: мировая премьера концепт-кара GLA в Шанхае в 2013 г.

Уже был случай, когда на Шанхайском автосалоне состоялась премьера концепции компактного автомобиля сегмента SUV: 18 апреля 2013 г. внимание публики оказалось приковано к концепт-кару Mercedes-Benz GLA. Этот концептуальный автомобиль, представляя собой спортивную эволюцию данного автомобильного класса в сторону купе, определил собой новый путь в сегменте компактных внедорожников (SUV). Он объединил в себе спортивный дух с универсальными качествами надёжного спутника на отдыхе.

Уже с конца ноября 2013 г. наделённый массой талантов автомобиль GLA стал доступен для заказов, а поставки его клиентам начались в марте 2014 г. С тех пор GLA является ключевой составляющей непрерывающейся истории успеха компактных автомобилей Mercedes-Benz. В 2018 г. счастливыми обладателями нового автомобиля А- или В-Класса, CLA, CLA Shooting Brake либо GLA смогли стать во всём мире свыше 609 000 клиентов. Таким образом, в 2018 г. каждый четвёртый из реализованных автомобилей Mercedes-Benz оказался представителем компакт-класса.