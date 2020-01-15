Иностранные автомобили находящиеся в Казахстане больше года выходят за рамки закона

Полицейские всё-таки нашли нормы, регламентирующие передвижение казахстанцев на машинах с иностранными номерами. Выдворять автомобили нарушителей из РК начнут в ближайшее время – Kolesa.kz

Ограничения прописаны в законе «О дорожном движении». Статья 63 этого документа гласит, что все автомобили обязательно должны быть зарегистрированными в РК, за исключением машин, «участвующих в международном дорожном движении» и ввозимых в Казахстан на срок не более одного года.

А пункт 2 статьи 65 устанавливает, что «не считается находящимся в международном движении транспортное средство, которое оставалось на территории Республики Казахстан более одного года с перерывами до тридцати суток». Проще говоря, ездить на иностранном учёте можно 12 месяцев с вывозом авто за границу как минимум на 30 дней.

Как рассказали корреспонденту kolesa.kz полицейские, получилось, что все авто, ввезённые из ЕАЭС больше года назад и не поставленные на казахстанский учёт, находятся в нашей стране незаконно. Полицейские заручились у пограничников списком въехавших машин. Подобные автомобили начнут выявлять на дорогах с помощью систем «Поток», «Сергек» и силами патрульных экипажей, после чего — отправлять на спецстоянки и штрафовать на 10 МРП (часть 2 статьи 590 КоАП РК). Владельцам таких авто предоставят выбор: либо уплата всех сборов, а если необходимо, разницы в растаможке, либо машину за счёт нарушителя выдворят за пределы РК. Без возможности повторного ввоза. (Подобная схема применялась несколько лет назад и в ситуации с «кыргызоводами».)

Таким образом, у казахстанцев, владеющих машинами с иностранными номерами более года, чтобы как-то выйти из сложившейся ситуации, реально останутся три варианта:

Уплатить все сборы и оформить авто (верится с трудом, дорого, и не все автомобили соответствуют критериям для первичной регистрации);

До начала отработки вывезти его из РК на срок более 30 дней, а потом снова вернуться (с выдворенными этот номер не пройдёт);

Выехать на нём за границу и продать.

Напомним, по подсчётам страховщиков, по Казахстану сегодня ездит 168 987 наших граждан на машинах с иностранным учётом. Но есть данные, что сегодня количество таких автомобилей в стране уже приблизилось к 200 000.

«Находить» авто с иностранными ГРНЗ казахстанские полицейские научились с октября 2019 года.