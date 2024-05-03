Новые версии Foton Toano и Tunland G7 Foton Toano и Foton Tunland G7

Инновационные решения для коммерческого транспорта: новые версии Foton Toano и Tunland G7 представлены на выставке «Нефтегаз – 2024»

Компания «МБ РУС», подразделение группы «АВТОДОМ» и авторизованный дистрибьютор Foton для небольших грузовиков в России, представила специальные версии фургона Foton Toano и пикапа Foton Tunland, адаптированные под потребности российских клиентов.

На выставочном стенде были представлены проекты адаптации фургона Foton Toano в грузопассажирскую модель и пикапа Foton Tunland в версию «Мобильная мастерская». Обе модификации уже доступны для заказа.

Грузопассажирская версия Toano представляет собой универсальное решение, объединяющее в себе мощный двигатель, надежность и просторный салон. Этот сертифицированный автомобиль с полной массой до 3,5 тонн сохраняет маневренность и безопасность базовой версии. Система турбодизеля ISF Cummins CRDi (Евро-5) объемом 2,8 литра обеспечивает высокую мощность и крутящий момент, обеспечивая отличную динамику и проходимость. Грузопассажирский Toano оснащен сдвижной перегородкой для разделения салона на пассажирскую и грузовую зоны, салон рассчитан на 5 пассажиров и водителя, обеспечивая комфорт и безопасность. Внутренняя отделка выполнена из качественных материалов, а дополнительное оборудование включает в себя кондиционер и отопитель салона.

Пикап Foton Tunland G7 в переоборудованной версии сохраняет основные характеристики базовой модели, но получает дополнительное оборудование для использования в качестве мобильной мастерской или легкой технической машины. Система полного привода с блокировкой дифференциала заднего моста и прочная рама позволяют уверенно передвигаться по любому типу дороги. Двигатель мощностью 163 лошадиных сил в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает эффективную работу в различных условиях. Дополнительное оборудование включает в себя окрашенный кунг, выдвижную платформу для удобства загрузки-выгрузки, предпусковой подогреватель двигателя и инвертер.

Обе модели предоставляются с гарантией на переоборудование и базовый автомобиль, а дилерская сеть обеспечивает качественное обслуживание и доступ к оригинальным запасным частям.