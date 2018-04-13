СК возбудил дело по ДТП с участием автобуса с детьми в Подмосковье

Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«По факту ДТП, произошедшего в Пушкинском районе, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.
Ранее, как пишет RT, стало известно, что автобус с 40 детьми столкнулся с автомобилем в Подмосковье.
По некоторым данным, могли пострадать по меньшей мере 15 детей.
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