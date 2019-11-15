В Московской области станет еще больше дорожных камер

Как заявил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры МО Игорь Королев, в 2020 г. планируется установить в Московской области еще 600 стационарных камер

Чиновник привел статистику, в которой указывается, что на оборудованных системой фото- и видеофиксации дорогах снижается как количество ДТП, так и число пострадавших и погибших. По информации MotorPage, в 2019 г. в сравнении с прошлым годом на 26,4% снизилось количество ДТП в местах установки комплексов слежения, на 58% количество погибших и на 27,8% — пострадавших.

«Снижение смертности на оборудованных камерами участках в среднем составляет около 58%», — подчеркнул Королев.

Напомним, что места установки и режим работы стационарных комплексов фотовидеофиксации определяются органами ГИБДД на аварийно-опасных с учетом данных о статистике аварийности участках дороги.