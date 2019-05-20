Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле

Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше, чем в апреле 2018 года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 123 тыс. штук, что на 6,6% больше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат достиг 52,8 тыс. подержанных экземпляров (+4,8%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (27,3 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 10,9%. В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (25,1 тыс. шт.; +16,7%) и KIA (22,8 тыс. шт.; +18,4%).

Эксперты отмечают, что все марки, входящие в ТОП-10, показали в прошлом месяце положительную динамику рынка. При этом у половины из них был зафиксирован рост, превышающий 10%.

В модельной структуре вторичного рынка в апреле 2019 года лидерство принадлежит LADA 2114 с объемом 12,3 тыс. машин – на 0,9% больше, чем в апреле 2018 года. На втором месте находится также продукт отечественного автопрома – LADA 2107, перепроданный в количестве 11,5 тыс. экземпляров (+3,4%). Замыкает тройку лидеров самая продаваемая иномарка на рынке автомобилей с пробегом – Ford Focus, с 11,5 тыс. экземпляров (+6,4%). За ней следуют Toyota Corolla (9,2 тыс. шт.; +5,1%) и Hyundai Solaris (9,2 тыс. шт.; +19,6%).

Эксперты также отмечают, что по итогам 4 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 619,3 тыс. единиц, что на 2,8% больше аналогичного показателя 2018 года.

Топ-10 марок легковых автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года (шт)

№ Марка Апрель 2019 Апрель 2018 Изм., % 4 мес. 2019 4 мес. 2018 Изм., % 1 LADA 123 010 115 373 6,6 407 349 412 775 -1,3 2 TOYOTA 52 765 50 336 4,8 180 612 177 378 1,8 3 NISSAN 27 313 24 619 10,9 92 497 86 976 6,4 4 HYUNDAI 25 069 21 476 16,7 82 054 76 109 7,8 5 KIA 22 778 19 244 18,4 74 508 65 902 13,1 6 CHEVROLET 21 429 19 862 7,9 72 425 69 944 3,6 7 VOLKSWAGEN 19 203 17 196 11,7 64 645 61 194 5,6 8 FORD 18 401 17 270 6,5 62 935 61 932 1,6 9 RENAULT 18 161 15 902 14,2 60 192 55 546 8,4 10 MITSUBISHI 14 110 13 307 6,0 49 115 47 929 2,5 Всего по России 482 213 444 112 8,6 1 619 309 1 575 108 2,8

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