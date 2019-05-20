Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле

Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в апреле
Май 20 13:08 2019

Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше, чем в апреле 2018 года.

Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 123 тыс. штук, что на 6,6% больше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок стала японская Toyota, чей результат достиг 52,8 тыс. подержанных экземпляров (+4,8%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (27,3 тыс. шт.), у которого реализация легковых автомобилей с пробегом выросла на 10,9%. В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (25,1 тыс. шт.; +16,7%) и KIA (22,8 тыс. шт.; +18,4%).

Эксперты отмечают, что все марки, входящие в ТОП-10, показали в прошлом месяце положительную динамику рынка. При этом у половины из них был зафиксирован рост, превышающий 10%.

В модельной структуре вторичного рынка в апреле 2019 года лидерство принадлежит LADA 2114 с объемом 12,3 тыс. машин – на 0,9% больше, чем в апреле 2018 года. На втором месте находится также продукт отечественного автопрома – LADA 2107, перепроданный в количестве 11,5 тыс. экземпляров (+3,4%). Замыкает тройку лидеров самая продаваемая иномарка на рынке автомобилей с пробегом – Ford Focus, с 11,5 тыс. экземпляров (+6,4%). За ней следуют Toyota Corolla (9,2 тыс. шт.; +5,1%) и Hyundai Solaris (9,2 тыс. шт.; +19,6%).

Эксперты также отмечают, что по итогам 4 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 619,3 тыс. единиц, что на 2,8% больше аналогичного показателя 2018 года.

Топ-10 марок легковых автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года (шт)

 

Марка

Апрель 2019

Апрель 2018

Изм., %

4 мес. 2019

4 мес. 2018

Изм., %

1LADA123 010115 3736,6407 349412 775-1,3
2TOYOTA52 76550 3364,8180 612177 3781,8
3NISSAN27 31324 61910,992 49786 9766,4
4HYUNDAI25 06921 47616,782 05476 1097,8
5KIA22 77819 24418,474 50865 90213,1
6CHEVROLET21 42919 8627,972 42569 9443,6
7VOLKSWAGEN19 20317 19611,764 64561 1945,6
8FORD18 40117 2706,562 93561 9321,6
9RENAULT18 16115 90214,260 19255 5468,4
10MITSUBISHI14 11013 3076,049 11547 9292,5

Всего по России

482 213

444 112

8,6

1 619 309

1 575 108

2,8

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AMSRUS
AMSRUS

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