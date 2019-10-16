Полицейский задавил ребенка. У погибшего, шестилетнего мальчика в крови нашли алкоголь

Схема ДТП. Фото: ГИБДД по Кировской области
Как пишет ТАСС со ссылкой на кировское издание Newsler.ru, родители погибшего мальчика получили результаты судмедэкспертизы на днях. Она показала наличие в крови погибшего 0,51 промилле этанола.
Отсутствие влияния алкоголя наблюдается до значения 0,5 промилле, то есть оно в любом случае превышено, объясняет издание.
Ребенок погиб под колесами автомобиля 13 июля этого в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Шестилетний мальчик ехал на велосипеде по грунтовой дороге в сторону асфальтовой трассы, по которой двигалась машина. За рулем оказался полицейский – оперативный дежурный дежурной части пункта полиции. По официальной информации, он был трезв.
Следственное управление по Кировской области расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). “Водитель продолжает работу в органах”, – рассказала Newsler.ru знакомая семьи Татьяна Опарина.
Фото: https://vk.com/id200676031
В следственном управлении изданию подтвердили, что водитель, который сбил мальчика, “вылетевшего на дорогу на велосипеде”, до сих пор работает в полиции, но заверили, что никакого негативного влияния на расследование он не оказывает.
“Родители хотят справедливости, чтобы виновные были наказаны. Но уголовное дело кидают из рук в руки разным следователям”, – пожаловалась Опарина. “Про этанол следователь сказал, что, может быть, это природное содержание, то есть от каких-либо продуктов”, – сообщила она.
Публикация кировского издания вызвала резонанс. О возмущении родственников узнали в Москве, и вечером во вторник Следственный комитет России (СКР) сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.
В СМИ “появилась информация о том, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя”, результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка, которые “требуют объективного и всестороннего расследования”, заявила представитель СКР Светлана Петренко.
В 2017 году в подмосковной Балашихе местная жительница Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика. Было возбуждено уголовное дело, ей предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть.
Судмедэксперты, проводившие исследование тела мальчика, вынесли заключение, согласно которому в его крови содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.
Повторная судебная экспертиза показала, что в крови погибшего ребенка алкоголя не было. Эксперт, ошибочно определивший алкоголь в крови ребенка, получил 10 месяцев исправительных работ.
Алкоголь попал в кровь шестилетнего ребенка, сбитого автомобилем во дворе жилого дома в Подмосковье, в результате неправильных действий судмедэксперта, не сумевшего предотвратить процесс брожения во взятой на анализ крови, сообщал тогда СКР.
Алисова была признана виновной и получила три года колонии-поселения. Бастрыкин в 2017 году также требовал передать в СКР дело о ДТП с “пьяным” мальчиком (так его называли в СМИ).
Фото: vk.com
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