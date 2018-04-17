Личные гаражи Медведева и министров

Появляются (если появляются вообще) представители правительства на личных автомобилях очень редко. Кого-то, правда, можно встретить на мотоциклах во время открытия и закрытия сезонов. Оно и понятно — чего использовать личный транспорт, когда к твоим услугам люксовые служебные иномарки.
Автопарк, как пишет За рулем, прямо скажем, разномастный и иногда вызывающий удивление. А есть и «белые вороны», например, у нескольких министров нет в собственности автомобиля (но есть у их cупруг(ов)), а «половины» министра обороны Сергея Шойгу или министра сельского хозяйства Александра Ткачева вообще не владеют никакими транспортными средствами, как и министр транспорта Максим Соколов. Все подробности в нашей галерее.
Дмитрий Медведев неоднократно хвастался своей «Победой». Правда, судя по колее и размеру колес, это колхозный новодел на современной агрегатной базе. Кроме премьера, ГАЗ-20 есть в гаражах у Аркадия Дворковича и супруги министра культуры Владимира Мединского…
…еще у Дмитрия Медведева есть ГАЗ-21 «Волга»…
…а у его супруги немолодой уже Volkswagen Golf
Первый вице-премьер Игорь Шувалов, судя по многочисленным публикациям, мог бы позволить себе иметь любые автомобили. Но нет… Семья довольствуется Jagaur XJ8…
…«копейкой», которая наверняка никуда не выезжает…
… последним советским правительственным лимузином, ЗиЛ-41047
Вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев почти всю жизнь провел на чиновничьих и депутатских должностях, правда, одно время был совладельцем региональной розничной сети «7я». Видимо, на эти накопления и куплены BMW X6 50D…
…Porsche Cayenne Turbo…
…Mercedes-Benz ML350…
…Nissan Patrol и…
…ATV Polaris
Вице-премьер Аркадий Дворкович влаеет «Победой»…
…и 407-м «Москвичом». Современных автомобилей у него нет, на супругу записан внедорожник Lexus LX570.
Вице-премьер Дмитрий Козак в собственности не имеет ни автомобилей, ни мотоциклов, а его жена Наталья Квачева обходится Audi A6.
Мистер «лет ми спик фром май харт» и по совместительству вице-премьер правительства Виталий Мутко в собственности имеет лишь Mercedes-Benz E-класса, а его супруга вообще обходится без личного автотранспорта.
C 2014 года www.amsrus.ru
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