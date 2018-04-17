Личные гаражи Медведева и министров 74

Правительство России опубликовало ежегодные декларации о доходах. Нас, конечно же, не могли не заинтересовать транспортные средства, которые стоят в гаражах у представителей высшей исполнительной власти страны.

Появляются (если появляются вообще) представители правительства на личных автомобилях очень редко. Кого-то, правда, можно встретить на мотоциклах во время открытия и закрытия сезонов. Оно и понятно — чего использовать личный транспорт, когда к твоим услугам люксовые служебные иномарки.

Автопарк, как пишет За рулем, прямо скажем, разномастный и иногда вызывающий удивление. А есть и «белые вороны», например, у нескольких министров нет в собственности автомобиля (но есть у их cупруг(ов)), а «половины» министра обороны Сергея Шойгу или министра сельского хозяйства Александра Ткачева вообще не владеют никакими транспортными средствами, как и министр транспорта Максим Соколов. Все подробности в нашей галерее.