Личные гаражи Медведева и министров
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Личные гаражи Медведева и министров
Апрель 17 10:06 2018

Правительство России опубликовало ежегодные декларации о доходах. Нас, конечно же, не могли не заинтересовать транспортные средства, которые стоят в гаражах у представителей высшей исполнительной власти страны.

Появляются (если появляются вообще) представители правительства на личных автомобилях очень редко. Кого-то, правда, можно встретить на мотоциклах во время открытия и закрытия сезонов. Оно и понятно — чего использовать личный транспорт, когда к твоим услугам люксовые служебные иномарки.

Автопарк, как пишет За рулем, прямо скажем, разномастный и иногда вызывающий удивление. А есть и «белые вороны», например, у нескольких министров нет в собственности автомобиля (но есть у их cупруг(ов)), а «половины» министра обороны Сергея Шойгу или министра сельского хозяйства Александра Ткачева вообще не владеют никакими транспортными средствами, как и министр транспорта Максим Соколов. Все подробности в нашей галерее.

Дмитрий Медведев неоднократно хвастался своей «Победой». Правда, судя по колее и размеру колес, это колхозный новодел на современной агрегатной базе. Кроме премьера, ГАЗ-20 есть в гаражах у Аркадия Дворковича и супруги министра культуры Владимира Мединского…

…еще у Дмитрия Медведева есть ГАЗ-21 «Волга»…

…а у его супруги немолодой уже Volkswagen Golf

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, судя по многочисленным публикациям, мог бы позволить себе иметь любые автомобили. Но нет… Семья довольствуется Jagaur XJ8…

…«копейкой», которая наверняка никуда не выезжает…

… последним советским правительственным лимузином, ЗиЛ-41047

Вице-премьер и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев почти всю жизнь провел на чиновничьих и депутатских должностях, правда, одно время был совладельцем региональной розничной сети «7я». Видимо, на эти накопления и куплены BMW X6 50D…

…Porsche Cayenne Turbo…

…Mercedes-Benz ML350…

…Nissan Patrol и…

…ATV Polaris

Вице-премьер Аркадий Дворкович влаеет «Победой»…

…и 407-м «Москвичом». Современных автомобилей у него нет, на супругу записан внедорожник Lexus LX570.

Вице-премьер Дмитрий Козак в собственности не имеет ни автомобилей, ни мотоциклов, а его жена Наталья Квачева обходится Audi A6.

Мистер «лет ми спик фром май харт» и по совместительству вице-премьер правительства Виталий Мутко в собственности имеет лишь Mercedes-Benz E-класса, а его супруга вообще обходится без личного автотранспорта.

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декларацияДмитрий Медведевправительство
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AMSRUS
AMSRUS

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