К сентябрю в Москве не останется ни одного троллейбусного маршрута

Несмотря на то что за сохранение троллейбусов выступают не только простые москвичи, но и специалисты – Moskvichmag

Совсем недавно Мосгортранс объявил, что закупает еще 300 электробусов, то есть увеличивает вдвое парк таких машин на маршрутах общественного транспорта в городе. Теперь стало ясно, зачем это делается — к началу сентября из города должны исчезнуть все троллейбусы.

Нет, конечно, 300 машин не заменят всего троллейбусного парка — собственно, каждый месяц только по два маршрута будут переводить на электрические автобусы, все остальные — на обычные, фыркающие бензином, злящие Грету Тунберг и увеличивающие загрязнение московского воздуха.

График перевода маршрутов на другие виды транспорта опубликовал канал «Московские новости». Начнут с 24-го, ходящего от Авиамоторной улицы до метро «Красные Ворота»; его уже в феврале заменят автобусы. В марте то же произойдет еще с двумя — 22-м, из Измайлово до Каланчевской площади, и 30-м, от метро «Выхино» до проезда Энтузиастов. А вот начиная с апреля начнут отменять как из ведра — на автобусы переведут шесть маршрутов (35, 64, 65, 66, 75, 77), а 20-й и 59-й — на электробусы. В мае еще пять: 43к, 70к, 54 (на автобусы), 21, 61 (на электробусы), причем почти все они курсируют на северо-западе, а один — №54 — по центру Москвы, с Тишинской площади до Филей. На июнь планов нет, а вот в июле еще четыре (43, 58, 70, 82) — на севере Москвы. Ну и в августе закончат — отменят 16 троллейбусных маршрутов в разных районах города — их номера м4, 4, 8, 11к, 27, 28, 40, 49, 52, 60, 72, 74, 81, 85 (на автобусы), 6 и 57 (на электробусы). В сентябре произойдет демонтаж всей контактной сети, и на этом история московского троллейбуса закончится.

Этот, в общем, давно анонсированный переход тем не менее является одним из самых ожесточенных поводов для противостояния жителей и властей в Москве. Нынешние власти троллейбус не жаловали с самого начала, то есть с 2011 года, и собирались ликвидировать. В вину самому экологичному транспорту вменяли и снижение скорости перед стрелками, и испорченный внешний вид городской архитектуры, и необходимость дорогой реконструкции всей питающей энергосети. Однако все эти доводы опровергались инженерами транспорта — так, например, по мнению специалистов-энтузиастов из Мосгортранса, питающая сеть находится в удовлетворительном состоянии. Более того, в Москве на Электрозаводском мосту установлена специальная троллейбусная стрелка чешского производства, позволяющая не сбавлять скорости; аналогичную стали производить на одном из предприятий Петербурга. Однако в Москве ее уже не применят.

Есть и другие доводы в пользу троллейбусов. Дело в том, что троллейбусные заводы Европы уже разработали гибридный электротранспорт — электробус, заряжающийся от троллейбусной контактной сети в движении; его использование позволило бы не тратить более часа на зарядку электробуса и не строить для них инфраструктуру зарядных станций. Но в Москве, решили по-другому.