Команда КАМАЗ-мастер: Каргинов упрочил лидерство в общем зачете, для Николаева Дакар-2020 завершен

Шестой этап международного ралли-марафона Дакар-2020 в Саудовской Аравии прошел по маршруту Хаиль – Эр-Рияд

Шестой этап для команды КАМАЗ-мастер и многочисленных болельщиков начался с ожидания новостей от экипажа Эдуарда Николаева, столкнувшегося днем ранее с техническими проблемами во время прохождения пятого этапа ралли Дакар. Сложнейший ремонт двигателя проходил в не самых подходящих для этого условиях: солнце в Саудовской Аравии садится рано и уже к вечеру температура опустилась до трех градусов тепла, а ведь работы продолжались до самого утра. Чтобы немного согреться, пришлось разжечь костер.

В общей сложности россияне потратили почти 14 часов на ремонт и смогли продолжить движение. Оставшиеся 200 км по дюнам экипаж преодолел в темноте, на что способны лишь пилоты топ-уровня. Собрав все контрольные точки, Николаев финишировал и прибыл на бивуак в районе семи часов утра по московскому времени.

«Неожиданно, что такое произошло с нашим двигателем. Мы его починили, и, думаю, проедем всю гонку. Самое главное, что сможем помочь нашим ребятам и команде, возьмем на себя роль быстрой технички. У нас пробило газовый стык, и наружу вытек практически весь тосол, причем из первого и шестого цилиндров. Было непросто в полевых условиях снять 120-килограммовую головку блока цилиндров, ее нужно было снять и почистить. Но у нас опытный экипаж, всё сделали быстро. Это марафон, это Дакар. Каждый участник должен пройти через это. Ты не марафонец, если не сломался в пустыне и не сделал ремонт своими руками. В этом и заключается, наверное, настоящий дакаровский опыт. Жаль, что такое произошло с нашим экипажем, но берем для себя из этой ситуации самое полезное, чтобы больше такого не случилось. Самое главное – как мы вышли из этой ситуации: починились, проехали до финиша, взяв все точки», – сказал Эдуард Николаев, приехав в расположение команды.

Путь в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд был самым продолжительным с момента старта марафона – караван ралли должен был преодолеть 830 км, в том числе 477 км спецучастка. Курс, который проложили организаторы соревнования, полностью проходил через пески и дюны, покрывающие 90% сегодняшнего маршрута.

Второй день подряд первыми в грузовом зачете стартовали три КАМАЗа. Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Андрей Каргинов ушли на дистанцию на расстоянии четырех минут друг от друга. Основной конкурент Сергей Вязович – в 30 секундах позади. Сотников, чье отставание в генеральной классификации составляет более двух часов, взял на себя роль быстрой технички и на первых километрах этапа пропустил вперед своих сокомандников.

К всеобщему сожалению, на 33-м км спецучастка окончательно вышел из строя двигатель на машине Николаева. Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать грузовик на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и встала без движения на песчаном плато. Руководство команды направило машину техпомощи для эвакуации гоночного автомобиля и экипажа. Дакар-2020 для победителя последних трех лет завершен.

К середине этапа Каргинов догнал Шибалова и вышел в лидеры. Оба экипажа продолжили движение в одинаково высоком темпе и финишировали с лучшим результатом дня. Экипаж №511 преодолел дистанцию за 4 часа 56 минут 18 секунд, опередив своих коллег по команде на 4 минуты 21 секунду. Вязович, шедший позади Дмитрия Сотникова, стал третьим и проиграл 12 минут 32 секунды.

Андрей Каргинов, пилот экипажа №511:

«Интересный песчаный спецучасток практически без камней, очень скоростные и быстрые дороги. Начались небольшие дюнки, чтобы вкатиться, вспомнить их и почувствовать машину, это самое то. Машина не подводит, всё отлично. Навигация сложная, но всё в порядке, всем экипажем работаем над штурманством. Догнали Антона Шибалова, он нас пропустил, и так вдвоем доехали до финиша».

Третий камазовский экипаж показал четвертое время (+14:46). Шестой гоночный день, несмотря на свою продолжительность, получился довольно плотным по результатам: Янус ван Кастерен уступил 15 с половиной минут, Мартин Мацик – 21, а Алеш Лопрайс – 22.

Антон Шибалов, пилот экипажа №516:

«Мы довольны результатом, несмотря на небольшие проблемы в начале гонки. Думаю, это были минимальные потери относительно других участников. Рады, что наступил экватор Дакара. Главное теперь – довезти результат. Сегодня пошло разнообразие маршрута, почти не было камней. Весь день быстрые дороги, высокие и несложные дюны интересные по своей конфигурации. Проехали спокойно».

Иван Татаринов, механик экипажа №516:

«Вчера хороший результат, сегодня тоже. Всё складывается успешно, а главное – стабильно. Работаем спокойно, ребята дают важные подсказки. Пользуясь случаем, передаю привет семье».

В генеральной классификации Андрей Каргинов увеличил свое преимущество над Антоном Шибаловым до 19 с лишним минут. Белорус Сергей Вязович проигрывает 36 с половиной минут. Остальные участники грузового зачета уступают в районе двух часов и больше.

Дмитрий Сотников, пилот экипажа № 501:

«Сегодня ехали в роли быстрой технички, страховали экипажи Каргинова и Шибалова, пропустив обоих. Видели, что за нами ехал Вязович. Не пытались оторваться от него, ехали спокойно и аккуратно. Если бы он принял решение атаковать, мы пропустили бы его».

Руслан Ахмадеев, штурман экипажа № 501:

«Было много песка, местами встречались камни. Легенда выдалась за 15 минут до старта, все изменения, которые озвучивались на брифинге, мы переписали. Несмотря на длинный маршрут, роуд-бук был тонким. Ехали песками, привязки длинные – по 9-10 км. Можно сказать, что сегодня работал только пилот (смеется). Местами были сложные дюны, одну из них взяли без труда, и поехали дальше. Сегодня была однообразная поверхность, травы было меньше. Приходилось смотреть за давлением в шинах».

Участников Дакара-2020 ждет день отдыха в столице Саудовской Аравии. Гонка возобновится седьмым этапом по маршруту Эр-Рияд – Вади-эль-Давасир, его протяженность составит 741 км, 546 из которых будут боевыми. Самый длинный маршрут марафона пройдет в дюнах и по бездорожью по направлению на юго-запад, где свой опыт придется продемонстрировать штурманам.

Грузовой зачет. Результаты 6-го этапа. Топ-10

Pos. № Name Make Time Gap 1 511 Andrey KARGINOV KAMAZ 04:56:18 00:00:00 2 516 Anton SHIBALOV KAMAZ 05:00:39 00:04:21 3 503 Siarhei VIAZOVICH MAZ 05:08:50 00:12:32 4 501 Dmitry SOTNIKOV KAMAZ 05:11:04 00:14:46 5 505 Janus VAN KASTEREN IVECO 05:11:55 00:15:37 6 504 Martin MACIK IVECO 05:17:15 00:20:57 7 502 Ales LOPRAIS PRAGA 05:18:13 00:21:55 8 528 Aliaksei VISHNEUSKI MAZ 05:22:16 00:25:58 9 508 Aleksandr VASILEVSKI MAZ 05:25:36 00:29:18 10 521 Patrice GARROUSTE TATRA 05:30:03 00:33:45 … 500 Eduard NIKOLAEV KAMAZ сход

Грузовой зачет. Генеральная классификация после 6-го этапа. Топ-10