Suzuki представила новые мотоциклы V-Strom 1050 и V-Strom 1050XT

Компания Suzuki презентовала новые модели мотоциклов V-STROM 1050 И V-STROM 1050XT на прошедшем в Милане мотосалоне EICMA-2019

Концепция мотоциклов V-STROM 1050 и V-STROM 1050XT выражена слоганом «Хозяин приключений». Мотоциклы оснащены двигателем V-twin объемом 1037 куб. см и соответствуют экологическому стандарту Евро-5, вступающему в силу с января 2020 года.

V-STROM 1050 оборудован электронным управлением двумя дроссельными заслонками и системой, регулирующей работу впускных и выпускных клапанов для оптимального баланса между максимальной мощностью и низким расходом топлива. Новая система S.I.R.S (Suzuki Intelligent Ride System) позволяет выбрать режимы движения, задействуя электронные системы управления, включающие в себя SDMS (Suzuki Drive Mode Selector) с тремя различными режимами, а также трёхрежимную систему контроля тяги Suzuki Traction Control System.

Дизайн V-STROM 1050 вдохновлен моделью Suzuki DR750S 1988-го года. Силуэт новой модели получил современный, более агрессивный облик спортивного турера.

В модели V-STROM 1050XT добавлены дополнительные функции, такие как система круиз-контроля, система удержания в начале движения при спуске или подъеме на склон, система управления торможением в зависимости от положения мотоцикла в пространстве и распределения полезной нагрузки. В стандартную комплектацию версии XT также включены поворотные сигналы LED, регулировка сидения по высоте и розетка 12В.

Также планируется к выпуску специальная версия V-STROM 1050XT Heritage, цветовая схема которой напоминает историческую модель DR-Z Dakar Rally.

Модели V-STROM 1050 и V-STROM 1050XT будут собираться на заводе Hamamatsu в Японии и планируются к запуску на мировых рынках, включая Европу и Северную Америку, в начале 2020 года.