Kia представляет стратегию Plan S

К 2025 году KIA рассчитывает достичь рыночной доли в 6,6% на мировом рынке электромобилей, представив 11 новых моделей EV

В 2021 году KIA представит серийный электромобиль на уникальной платформе

К 2025 году целевые инвестиции KIA достигнут 25 млрд. долларов США

К концу 2025 года четверть всех глобальных продаж KIA обеспечат автомобили с электрическими и гибридными силовыми установками. Цель KIA к 2026 году продавать до полумиллиона электромобилей в год

Генеральный директор KIA Хан Ву Пак уверен, что компанию ждет преобразование в безусловно инновационный бренд за счет активного перехода к новым моделям бизнеса

Компания KIA Motors представляет подробности средне и долгосрочной стратегии завоевания лидирующих позиций в автомобильной индустрии будущего – Plan S. Эта стратегия охватывает вопросы внедрения электрических силовых установок и развития новых услуг и систем мобильности, а также взаимодействие автомобилей с информационными сетями и разработку систем автопилотирования

Стратегия Plan S предусматривает упреждающий и эффективный переход KIA от структуры, ориентированной на автомобили с двигателем внутреннего сгорания, к бизнес‑организации, в основе которой будет лежать производство электромобилей и персонализированных решений мобильности. Базой этой двунаправленной стратегии станут постоянная инновационная деятельность компании и действия, направленные на повышение рентабельности, которая позволит больше инвестировать в исследования и передовые технологии.

В 2021 году на рынок должна выйти модель, созданная исключительно для установки электрической силовой установки. Эта модель будет создана на уникальной платформе, рассчитанной на использование самых передовых электродвигателей и технологических решений. Автомобиль будет выполнен в стилистике кроссовера, позволяющей размыть границы между спортивными моделями и внедорожниками. Он предложит водителю и пассажирам принципиально новые возможности, и будет способен преодолевать более 500 км на одной зарядке, при этом сама зарядка от быстрой станции будет занимать не более 20 минут.

К концу 2025 года KIA планирует предложить покупателям полноценную и всеобъемлющую линейку электромобилей, в которую войдет 11 моделей. За счет такого предложения KIA рассчитывает достичь рыночной доли 6,6% в мировом сегменте электромобилей (без учета рынка Китая). При этом 25% от общего объема продаж бренда будет приходиться именно на модели, с гибридным или полностью электрическим силовым агрегатом. С учетом того, что мировой рынок электромобилей к 2026 году должен получить дальнейшее развитие, KIA планирует, что в год в мире (без учета китайского рынка) будет реализовываться 500 тысяч электромобилей бренда и 1 миллион других вариантов дружественных к окружающей среде моделей.

В Корее, Северной Америке, Европе и других развитых рынках, где действуют наиболее строгие требования к экологичности транспортных средств, компания сосредоточится именно на развитии предложения электромобилей. Полноценная линейка электромобилей будет сформирована на этих рынках к 2025 году, а продажи электромобилей должны достичь на них примерно 20% от общего объема продаж бренда.

На развивающихся рынках KIA сконцентрирует усилия на расширении продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но при этом для каждого из рынков индивидуально будет сформирован наиболее подходящий пакет предложений по электрическим моделям.

Производство автомобилей по технологии CKD (Complete Knock Down, «сборка по полному циклу»), которое в настоящее время осуществляется в Азиатско-тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Америке и достигает объема в 80 000 автомобилей в год, к концу 2023 года должно возрасти до 300 000 единиц.

В ближайшие 2-3 года компания продолжит запуск на глобальный рынок таких новых массовых моделей, как Sorento и Sportage, при этом наиболее значительные усилия будут сосредоточены на реорганизации товарной линейки с целью повышения прибыльности. Доля внедорожников и кроссоверов, в настоящее время составляющая около 50% общего объема продаж KIA, к 2022 году должна увеличиться до 60% (без учета рынка Китая).

Стратегия Plan S предусматривает инвестиции в объеме 25 миллиардов долларов США, которые будут осуществлены KIA Motors до конца 2025 года с целью обеспечения лидерства компании в электрификации модельного ряда, а также диверсификации бизнеса. К концу обозначенного периода KIA планирует достичь маржи операционной прибыли 6% и коэффициента рентабельности капиталовложений (ROE, Return on equity) 10,6%, что обеспечит необходимую капитализацию и максимизирует акционерную стоимость.

«Сегодня в автомобильной промышленности происходят тектонические перемены. Такой период является подходящим для радикальной трансформации KIA Motors в глобальное предприятие, нацеленное на внедрение инноваций, повышающих качество владения автомобилем, – говорит президент и генеральный директор KIA Motors Хан Ву Пак (Han-woo Park). – KIA Motors будет вести активную инновационную деятельность, чтобы решать актуальные в будущем задачи, определять новые возможности для дальнейшего продвижения компании и извлекать из них выгоду. Стратегия Plan S – это смелая, наполненная истинным духом предпринимательства, дорожная карта для перехода KIA к модели бизнеса будущего. В ее основе лежат два направления: производство электромобилей и создание систем мобильности. Наш подход базируется на приоритетах клиента, KIA активизирует обновление бренда, разрабатывая продукты и услуги, которые должны стать привлекательными новинками для потребителей».

KIA Motors в сентябре 2019 года подписала соглашение о создании совместного предприятия с компанией Aptiv, мировым лидером в разработке систем автопилотирования. Это партнерство позволит KIA существенно продвинуть свои технологии автопилотирования, соответствующие четвертому и пятому уровню (Level 4, Level 5) по классификации Международного общества автомобильных инженеров (SAE International). Именно такие решения будут лежать в основе создания систем мобильности в будущем.

Используя потенциал этого совместного предприятия, KIA к 2022 году разработает прорывную платформу автопилотирования, в 2023 году начнется ее опытная эксплуатация в отдельных регионах. Вслед за этим, во второй половине 2024 года, будет запущено коммерческое производство. Комплекс решение систем автопилотирования будет также поставляться другим мировым автопроизводителям и компаниям, предоставляющих услуги мобильности.

KIA предполагает не ограничиваться простым перепрофилированием вариантов использования автомобилей, предлагающихся для индивидуального использования. Компания уделяет существенное внимание и растущему потенциалу рынка кастомизированных транспортных средств (PBV, Purpose Built Vehicles), ориентированного на корпоративных покупателей и иные категории клиентов.

Ожидается, что в ближайшее десятилетие существенно возрастет спрос на PBV со стороны корпоративных клиентов, занимающихся транспортной и логистической деятельностью, сетями распределения. В настоящее время на таких клиентов приходится лишь 5% мирового спроса в автомобильной индустрии, однако по мере развития электронной коммерции и услуг каршеринга прогнозируется увеличения их доли к 2030 году до 25%.