В России вступили в силу новые правила маркировки автомобилей

В России вступили в силу новые правила маркировки автомобилей
09 января 17:11 2020

Согласно постановлению правительства, с января 2020 года в России вступили в силу новые правила маркировки автомобилей. Теперь автовладельцы обязаны наносить дополнительную маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты «родных» идентификационных номеров

Дополнительная маркировка представляет собой VIN-номер или номер кузова, который наносится на кузов или раму автомобиля в случае, если оригинальный номер уничтожен вследствие коррозии или ремонта, а также скрыт, изменен или подделан вследствие противоправных действий третьих лиц.

Нанесение маркировки должно осуществляться аккредитованными органами по сертификации и испытательными лабораториями, либо заводами-изготовителями с помощью специального автоматического маркиратора.

«Свежий» номер, как стало известно «Автоновостям дня» из текста постановления правительства, будет располагаться на не подвергавшихся демонтажу элементах кузова автомобиля рядом с местом оригинальной маркировки.  После его нанесения автовладелец получит соответствующее свидетельство, которое можно будет предъявлять инспекторам ГИБДД при осуществлении дальнейших регистрационных действий с автомобилем.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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