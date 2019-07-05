Кроссовер Chery Tiggo 4: стильный и технологичный

В августе 2019 года новый кроссовер CHERY TIGGO 4 будет представлен в шоу-румах дилерской сети марки

TIGGO 4 — городской компактный кроссовер с узнаваемым индивидуальным стилем и характером отвечает требованиям потребителей к бескомпромиссному качеству и интеллектуальному содержанию.

Новый Tiggo 4 ориентирован на молодежную аудиторию в возрасте 25-35 лет, которая не представляет себе жизнь без взаимодействия с персональными устройствами и предпочитает активный образ жизни. Благодаря стильному внешнему виду и модному технологичному дизайну салона, кроссовер Chery Tiggo 4 даст возможность молодым людям продемонстрировать свою яркую индивидуальность.

Хромированная радиаторная решётка в стиле матрицы, несколько агрессивный стиль передних фар в сочетании со светодиодными дневными ходовыми огнями придают внешности автомобиля напористый характер. Дополняют этот образ оригинальные трёхмерные задние фонари, соединенные между собой хромированной планкой.

Интерьер кроссовера впечатляет технологичным и стильным дизайном. Цифровая панель приборов с диагональю экрана 7 дюймов, основанная на дисплее высокого разрешения, полностью заменяет традиционные шкалы спидометра и тахометра. Между двумя цифровыми приборами расположено окно дисплея, вывод информации на которое осуществляется при помощи кнопок на мультифункциональном руле. Водитель может выбрать в соответствии со своими предпочтениями один из трёх вариантов цветового оформления экрана приборной панели — золотистый, терракотовый или ультрамариновый.

Современная мультимедийная система, представляющая собой большой 9-дюймовый высококачественный сенсорный емкостной дисплей с технологией Cloudrive, позволяет управлять и воспроизводить контент смартфона: навигационные программы, видеоролики, изображения, музыкальные композиции, мессенджеры или даже игры. Фоновой рисунок рабочего стола экрана мультимедиа можно менять, выбирая из предустановленных изображений или персонализировать, загрузив свои.

В кроссовере Chery Tiggo 4 реализована система распознавания жестов, что делает управление системой мультимедиа более интуитивным и позволяет повысить безопасность вождения. Жестами можно переключать аудиофайлы и радиостанции, регулировать громкость, а также управлять системой кондиционирования в салоне.

На центральный дисплей системы мультимедиа выводиться изображение с камеры заднего вида с проекцией положения автомобиля динамическими вспомогательными линиями. Благодаря четырем датчикам парковочного радара на заднем бампере с широкой зоной обнаружения, водитель получит не только визуальную, но и звуковую информацию о препятствии, как при движении задним ходом прямолинейно, так и под углом. Это облегчает ориентирование и маневрирование, что делает парковку задним ходом комфортнее и безопаснее.

Подчеркнуть стиль владельца и его приверженность технологиям позволит смарт-браслет, который охватывает функции, доступные для ключа дистанционного управления, следит за частотой пульса и сном, индицирует напоминания и выдерживает погружение под воду до 30 метров.

Кроссовер Chery Tiggo 4, также как и Tiggo 7, базируется на модульной платформе T1X, которая разрабатывалась при участии специалистов CHERY Jaguar Land Rover и Qoros. По сравнению с другими моделями на аналогичных колесных базах, автомобили на платформе T1X более просторны как в передней, так и в задней части салона, обладают большим клиренсом, а также большими углами въезда и съезда.

Габариты кроссовера Tiggo 4 составляют: длина — 4318 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1662 мм. Благодаря колесной базе 2610 мм салон автомобиля получился просторным и вместительным, в сравнении с другими представителями данного сегмента кроссоверов. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 4 равен 190 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя — независимая многорычажная обеспечивают идеальный баланс между комфортом и управляемостью на различных дорожных покрытиях. Настройкой подвески занимались специалисты Chery совместно с инженерами британской компании LOTUS ENGINEERING.

Комплектации и стоимость стильного и технологичного кроссовера CHERY TIGGO 4 будут объявлены позднее.