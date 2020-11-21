В 2024 году на заводе марки Volkswagen Коммерческие автомобили в Ганновере начнется производство новых электромобилей

В 2024 году на заводе марки Volkswagen Коммерческие автомобили в Ганновере начнется производство новых электромобилей
21 ноября 14:11 2020

В рамках заседания члены Наблюдательного совета концерна Volkswagen подтвердили решение о начале выпуска новых дополнительных моделей маркой Volkswagen Коммерческие автомобили на заводе в Ганновере

В дополнение к серии T и ID.BUZZ, которые выпускаются на этой производственной площадке, в ближайшем будущем Volkswagen Коммерческие автомобили начнет производство трех полностью электрических кроссоверов D-класса в составе модельного ряда других марок концерна. Благодаря инвестициям, составившим порядка 680 млн евро, завод в Ганновере превратится в мультибрендовую площадку.

«Наш главный завод в Ганновере будет выпускать для концерна три совершенно новых электромобиля премиум-класса, — рассказал Карстен Интра, председатель правления Volkswagen Коммерческие автомобили. — Новые высокоавтоматизированные и полностью электрические кроссоверы D-класса, несомненно, станут флагманскими проектами. Решение Наблюдательного совета Volkswagen стало важной вехой в развитии нашего высокотехнологичного завода и доказательством полной уверенности руководства в производственных возможностях нашей команды. Это намерение подкреплено стабильно высокой эффективностью и непревзойденным уровнем качества продукции всей производственной площадки. Я хочу выразить свою благодарность всем коллегам, ведь именно благодаря их усердной работе все это стало возможным».

Бертина Муркович, председатель Производственного совета марки Volkswagen Коммерческие автомобили, дополнила:

«Конкуренция с другими марками концерна была очень серьезной. Однако благодаря таким неоспоримым преимуществам, как соглашение о строительстве и большой опыт в создании автомобилей высочайшего качества, нам удалось получить право выпускать новые модели на нашем заводе в Ганновере. Таким образом, на ближайшие годы мы сможем обеспечить загрузку производственных мощностей и должный уровень занятости с учетом демографической кривой. Новый Multivan, ID.BUZZ, а теперь и кроссоверы D-класса составят основу продуктового ряда, выпускаемого на заводе марки, на ближайшее десятилетие. Это очень мощная поддержка предприятия и гарантия занятости наших рабочих в сегодняшних условиях».

Для выпуска этих моделей на заводе в Ганновере будет установлена новая производственная линия. Таким образом, предприятие превратится в мультибрендовую производственную площадку, что будет способствовать скорейшей реализации стратегии по наращиванию производства электромобилей. Планируется, что полностью электрический автомобиль ID.BUZZ сойдет с производственной линии уже в 2022 году. Это ключевое событие ознаменует переход легендарной модели Bulli в новую эпоху электромобильности.

 

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AMSRUS
AMSRUS

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