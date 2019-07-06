Команда Geely Auto Shell Lubricant Team станет участником ралли Шелковый путь-2019

Команда Geely Auto Shell Lubricant Team будет сотрудничать с самым влиятельным китайским гонщиком по бездорожью Хань Вэем, что поспособствует продвижению китайской спортивной и гоночной культуры на международной арене.

Шелковый путь – одно из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов. Ралли Шелковый путь-2019, организованное совместно Россией, Китаем и Монголией, стартует 6 июля в Иркутске.

Впервые с инициативой создания ралли Шелковый путь в 2009 году выступил президент РФ Владимир Путин, которую позже поддержал президент КНР Си Цзиньпин. Благодаря мощной государственной поддержке со стороны России и Китая, ралли Шелковый путь становится все более влиятельным и значимым событием в международном масштабе. Сегодня Шелковый путь – это международная гонка, которая ничем не уступает знаменитому ралли Дакар.

Кроме того, в этом году ралли Шелковый путь ознаменуется празднованием 70-летия Китайской Народной Республики, а также 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем-Россией и Китаем-Монголией. Шелковый путь-2019 привлечет широкий круг ведущих команд и гонщиков со всего мира, в том числе Geely Auto Shell Lubricant Team, которая вновь примет участие в ралли, чтобы продемонстрировать свои гоночные возможности на международной арене.

Последние несколько лет Geely Auto Group активно участвовала в крупных гонках как в Китае, так и за рубежом, стремясь таким образом стимулировать развитие гоночной культуры в Китае. С тех пор Geely Auto Shell Lubricant Team стала международной, опытной командой по внедорожным гонкам. Так, она победила и в командном, и в индивидуальном чемпионатах в ралли Такла Макан-2019 в мае этого года. Будучи членом команды, Хань Вэй продемонстрировал свои способности на международном уровне и теперь признан одним из лучших гонщиков по бездорожью в Китае. Вместе со штурманом Ляо Минем он занял второе место в классе T1.3 на 41-ом ралли Дакар-2019 в январе этого года.

Ралли Шелковый путь-2019 возьмет старт в Иркутске, в районе озера Байкал, затем спортсмены направятся на юг через Монголию к финишной точке в Китае – в город Дуньхуан, куда участники ралли прибудут 16 июля. Маршрут гонки протяженностью 5 008 км включает в себя 10 этапов, которые должны стать серьезным и вместе с тем интересным испытанием для гонщиков.

Автомобили Geely стали официальными транспортными средствами, которые будут предоставлены для пользования членам организационного комитета ралли Шелковый путь-2019. Компания Geely Auto стремится продемонстрировать международному сообществу высокие стандарты качества автомобильного производства в Китае, а также гоночное мастерство на Шелковом пути-2019.