Fiat раскрыл внешность нового пикапа

Экстерьер грузовичка Fiat Strada показали до премьеры

Компания Fiat поделилась официальной фотографией компактного пикапа Strada второго поколения, спроектированного для Южной Америки. Итальянская фирма скорректировала рекламную кампанию грузовичка после публикации шпионского снимка. Ожидается, что премьера нового Fiat Strada состоится в начале весны – сообщает Motor.

По данным южноамериканских СМИ, Fiat Strada станет уменьшенной версией грузовичка Toro и будет выпускаться в том числе с четырёхдверной кабиной, однако технически между двумя пикапами будет мало общего.

Вероятно, ближайшим «родственником» Strada будет преемник Punto — хэтчбек Fiat Argo. У «пятидверки» грузовичок унаследует стильную внешность, концепцию шасси, пятиступенчатую механическую трансмиссию и четырёхцилиндровый 1,3-литровый силовой агрегат. Ключевым отличием от легковой модели станет появление рессорной задней подвески. Ориентировочная грузоподъёмность нового Fiat Strada — 700 килограммов.

Официально дата премьеры Fiat Strada не подтверждена, но недавняя съёмка рекламного ролика намекает, что дебют модели не за горами. На южноамериканском рынке новый пикап сменит Strada первого поколения, который выпускается более двадцати лет.

Вероятность продажи компактного пикапа за пределами Южной Америки невелика: в Старом Свете линейка маленьких Fiat состоит из коммерческого «каблучка» Doblo и фургончика Fiorino, а ниша пикапов ограничена «клоном» Mitsubishi L200 под именем Fullback. В России цены на Fiat Fullback стартуют с 1,7 миллиона рублей.