МВД России разработаны правила организации и проведения технического осмотра автобусов

МВД России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации и проведения технического осмотра автобусов». Проект постановления определяет правила проведения технического осмотра автобусов, зарегистрированных в подразделениях Госавтоинспекции МВД России

Предусматривается, что технический осмотр автобусов проводится оператором технического осмотра, аккредитованным в установленном порядке с участием уполномоченного сотрудника Госавтоинспекции по предварительной записи в соответствии с графиком, разработанным оператором и согласованным с подразделением Госавтоинспекции на межрегиональном, региональном и районом уровне.

При проведении техосмотра экспертом оператора будет проводиться диагностирование с использованием технических средств утвержденного типа, внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и прошедших поверку в установленном порядке. По завершении диагностирования технический эксперт вносит его результаты в сформированную им диагностическую карту.

После выполнения процедур техническим экспертом сотрудник Госавтоинспекции проверяет соответствие результатов диагностирования требованиям к автобусам, установленных Правилами проведения технического осмотра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008; проводит проверку соответствия автобуса данным, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства или паспорте транспортного средства (электронном паспорте транспортного средства); осуществляет проверку автобуса и лица, им управляющего, информационным учетам Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок сотрудник Госавтоинспекции вносит в сформированную техническим экспертом оператора диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении, и удостоверяет запись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Правила также определяют порядок действия сотрудника Госавтоинспекции при выявлении признаков изменения маркировки автобуса и технических неисправностей, нарушений техническим экспертом оператора.

В настоящее время проект постановления проходит общественное обсуждение на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.