МВД России разработаны правила организации и проведения технического осмотра автобусов

МВД России разработаны правила организации и проведения технического осмотра автобусов
30 декабря 16:11 2019

МВД России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации и проведения технического осмотра автобусов». Проект постановления определяет правила проведения технического осмотра автобусов, зарегистрированных в подразделениях Госавтоинспекции МВД России

Предусматривается, что технический осмотр автобусов проводится оператором технического осмотра, аккредитованным в установленном порядке с участием уполномоченного сотрудника Госавтоинспекции по предварительной записи в соответствии с графиком, разработанным оператором и согласованным с подразделением Госавтоинспекции на межрегиональном, региональном и районом уровне.

При проведении техосмотра экспертом оператора будет проводиться диагностирование с использованием технических средств утвержденного типа, внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и прошедших поверку в установленном порядке. По завершении диагностирования технический эксперт вносит его результаты в сформированную им диагностическую карту.

После выполнения процедур техническим экспертом сотрудник Госавтоинспекции проверяет соответствие результатов диагностирования требованиям к автобусам, установленных Правилами проведения технического осмотра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008; проводит проверку соответствия автобуса данным, указанным  в свидетельстве о регистрации транспортного средства или паспорте транспортного средства (электронном паспорте транспортного средства); осуществляет проверку автобуса и лица, им управляющего, информационным учетам Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок сотрудник Госавтоинспекции вносит в сформированную техническим экспертом оператора диагностическую карту заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении, и удостоверяет запись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Правила также определяют порядок действия сотрудника Госавтоинспекции при выявлении признаков изменения маркировки автобуса и технических неисправностей, нарушений техническим экспертом оператора.Городской автобус

В настоящее время проект постановления проходит общественное обсуждение на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

На тему:

  Article "tagged" as:
АвтобусГИБДДМВД
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Партия моторов Mazda российской сборки будет отправлена в Японию

Партия моторов Mazda российской сборки будет отправлена в Японию 0

Специальная акция для владельцев Geely Atlas

Специальная акция для владельцев Geely Atlas 0

Обновленный купе-кроссовер Toyota C-HR

Обновленный купе-кроссовер Toyota C-HR 0

write a comment

1 Comment

  1. Shchukin Denis
    30 декабря, 16:14 #1 Shchukin Denis

    А до этого момента как работали? Ужас. ))

Only registered users can comment.