Завод Hyundai Motor в Петербурге выступил партнером чемпионата WorldSkills Russia

Российский завод Hyundai Motor поддержал V Открытый региональный чемпионат Молодые профессионалы WorldSkills Russia, состоявшийся в Санкт-Петербурге. Мероприятие в выставочном центре ЭкспоФорум посетил вице-губернатор города Олег Марков

Компания Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус, как и в прошлом году, выступила партнером чемпионата в компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, а также оказала помощь в организации и проведении соревнований юниоров WorldSkills Russia JuniorSkills.

В частности, для проведения соревнований были использованы автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta, двигатели и коробки передач, которые завод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус передал организаторам. Помимо этого, компания предоставила участникам и членам жюри необходимую униформу, а также помогла организовать видеотрансляцию соревнований на территории павильона, благодаря чему болельщики получили возможность наблюдать за ходом событий.

«Практически с самого своего основания наш завод стремится способствовать развитию профессионального технического образования в Санкт-Петербурге. С этой целью с 2012 года завод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус передал разным образовательным учреждениям города более 20 автомобилей в качестве учебных моделей. Мы продолжим поддерживать молодых специалистов и в дальнейшем», – отметил директор производственного управления ХММР Андрей Казак.

Он также поздравил победителей и призеров чемпионата WorldSkills Russia и пожелал всем участникам новых успехов.

В этом году победителем в компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей во взрослой категории стал Пожаров Дмитрий Дмитриевич, в младших категориях победу одержали Афанасьев Иван Валерьевич и Образцов Артем Михайлович. Завод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус подарил победителям наборы инструментов, которые пригодятся им в совершенствовании своих навыков.

Отметим, помимо того, что Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус ежегодно передает автомобили и автокомпоненты в качестве учебных моделей техническим вузам и колледжам Санкт-Петербурга, завод на регулярной основе организует посещение предприятия студентами различных учебных заведений для ознакомления с процессом производства. Кроме того, в компании действует программа стажировок для молодых специалистов.