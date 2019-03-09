Нил Яни успешно провел первые испытания Porsche

Нил Яни успешно провел первые ходовые испытания Porsche для Формулы Е

Заводской пилот Porsche Нил Яни (Швейцария) на испытательном полигоне Porsche в Вайссахе вчера проехал первые километры на новом автомобиле Формулы Е и завершил важный этап на пути к участию заводской команды в шестом сезоне чемпионата ABB FIA Формула Е (2019/20). Первый выезд на новом Porsche с полностью электрическим приводом прошел без происшествий. Получен ценный опыт, который поможет автоспортивным инженерам в ближайшие месяцы подготовить автомобиль к первой гонке Формулы Е в ходе интенсивных тестов.

Мнения о первых испытаниях

Фриц Энцингер (вице-президент Porsche Motorsport): «Новый привод Porsche для Формулы Е прошел свое боевое крещение. Это был важный день для всех участников проекта. Большое спасибо всем, кто в прошедшие месяцы вложил и свой труд, и свою душу в создание привода и автомобиля, обеспечив успех первых ходовых испытаний. На пути к участию заводской команды в чемпионате Формулы Е у нас еще много работы, но сделан первый важный шаг. Теперь мы с полной самоотдачей будем стараться выполнить особые требования, которые ставит перед нами Формула Е».

Нил Яни (заводской пилот Porsche): «Я очень горжусь тем, что был за рулем нашего гоночного болида Формулы Е во время его первых ходовых испытаний. Для меня это не только большая честь, но и очень интересный опыт. Мы идем здесь новыми путями. Для меня это совершенно особенное чувство. Каждый в команде понимает: именно сейчас проект начинает свою активную жизнь. Разумеется, сегодня мы не работали в предельных режимах, но и привод, и автомобиль произвели в очень хорошее впечатление. Я с нетерпением жду продолжения тестов».

Амиэль Линдсей (менеджер команды): «Мы знаем, что в Формуле Е столкнемся с очень сильными соперниками, у которых в какой-то степени больше опыта, чем у нас. Тем большее значение приобретает очередной шаг в разработке, который мы сделали вместе с началом ходовых испытаний. С каждым новым тестом мы будем накапливать опыт и оптимизировать возможности автомобиля».