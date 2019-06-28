В России продажи пикапа JAC T6 начнутся в сентябре

Джак автомобиль сообщает, что новый пикап JAC T6 появится в продаже у официальных дилеров 1 сентября 2019 года.

Пикап JAC T6 построен по классической рамной схеме, и при колесной базе 3090 мм относится к классу среднеразмерных пикапов. Прочная и надежная конструкция позволяет эксплуатировать автомобиль в коммерческой сфере, а комфорт и проходимость оценят частные владельцы, использующие пикапы для путешествий и различных активностей. Четырехдверная кабина с двумя рядами сидений вмещает пять человек, и выделяется достойным для автомобиля такого класса уровнем комфорта. Габариты JAC T6 составляют 5325х1880х1830 мм, дорожный просвет – 216 мм. Размеры грузового отсека 1520х1520х470 мм.

В России JAC T6 будет предложен только с полным приводом, выполненным по классической для серьезных внедорожников схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. Прочная ходовая часть с зависимой рессорной задней подвеской идеально подходит для российских дорог.

В продажу поступят версии с бензиновым и дизельным четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом. Бензиновый мотор рабочим объемом 1997 куб. см. развивает 177 л.с. и 290 Нм крутящего момента, дизель кубатурой 1999 куб. см. – 136 л.с. и 320 Нм соответственно. В системах двигателя применяются компоненты известных поставщиков Delphi, Bosch, Borg Warner, обеспечивающих надежность и хорошую топливную экономичность. Оба двигателя поставляются исключительно с механической 6-ступенчатой коробкой передач, имеющей различные передаточные числа в зависимости от типа двигателя.

Всего на российском рынке будет предложены по две комплектации для каждого типа двигателя – Intermediate и Full Extra. Во всех версиях будут доступны легкосплавные колесные диски, электроприводы зеркал и стеклоподъемников, кондиционер, регулируемое по высоте мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, задние парктроники и центральный замок. В арсенале систем безопасности – фронтальные подушки водителя и переднего пассажира, регулируемые ремни безопасности, ABS и EBD.

В старшей комплектации Full Extra к перечисленному оборудованию добавляются дневные ходовые огни, коричневый салон с отделкой кожей, 6-позиционная регулировка передних сидений вместо 4-х позиционной, камера заднего вида, медиасистема с сенсорным экраном и 6-ю динамиками и функцией Bluetooth, а также бесключевой доступ. Помимо этого, топовый JAC T6 получит ассистента помощи при подъеме HHC, систему контроля тормозных усилий TCS и контроль давления в шинах TPMS.

Новый пикап пополнит российскую гамму JAC, в которую входят также кроссоверы JAC S3 и JAC S5, и будет реализовываться через сеть официальных дилеров легковых автомобилей Джак автомобиль. Автомобили собираются на заводе СарыаркаАвтоПром в Казахстане. Цены для российского рынка будут объявлены ближе к началу продаж.