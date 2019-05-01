Hankook девятый год подряд является эксклюзивным партнером чемпионата DTM

Hankook активно принимает участие в организации популярных серий автогонок, являясь партнером-поставщиком шин

Hankook продолжает набирать обороты, последовательно расширяя свое присутствие в автоспорте. В начале года производитель шин премиум-класса заключил новые партнерские соглашения с популярными сериями автогонок. Ни в коем случае не стоит забывать и о том, что с 2011 года Hankook является эксклюзивным партнером-поставщиком шин чемпионата DTM, долгожданный новый сезон которого стартует в начале мая.

Опираясь на технологии, опробованные и испытанные в DTM, компания последовательно усовершенствует свои шины категории high-end для легковых автомобилей. Новые шины Ventus S1 evo 3 от Hankook — это новый стандарт производительности и экологичности.

Ной-Изенбург/Германия, 30 апреля 2019 г. В этом сезоне Hankook становится партнером Еврокубка Формулы-Рено. Этот престижный чемпионат предусматривает десять гонок, в том числе на таких знаменитых гоночных трассах Формулы-1, как Сильверстоун, Монца, Хоккенхаймринг и Монте-Карло.

В рамках этого формата мы с вами увидим, как 24 автомобиля оснащенных шинами Ventus Race сорвутся с места в стремлении к победе. В этом году Hankook также впервые поставит шины премиум-класса Ventus Race чемпионату Belcar. В известной гоночной серии, проходящей в Бельгии и Нидерландах, участвуют автомобили GT и ретро-кабриолеты.

Гонщики Mini Challenge Italia в этом году также буду сражаться за победу на шинах Ventus Race от производителя шин премиум-класса. Чемпионат для легендарных Mini включает в себя шесть гонок в Италии, а финальный раунд состоится в Монце 20 октября. В соответствии с девизом «Дорогу женщинам на полной скорости», Hankook оснастила недавно сформированный чемпионат W Series своими гоночными шинами категории high-end. Женский чемпионат одноместных гоночных автомобилей включает в себя шесть этапов и начинается на треке DTM.

«Автоспорт играет важную роль в развитии Hankook, и DTM предлагает нам отличную платформу, на которой можно в полной мере и на высшем международном уровне демонстрировать рабочие характеристики наших шин категории high-end и наш профессионализм, — сказал Хан-Джун Ким, президент Hankook Tire Europe. — Мы находимся в постоянном поиске интересных чемпионатов и форматов, которые, мы уверены, выиграют от использования наших продуктов премиум-класса. Партнерство с новой гоночной серией W Series выглядит особенно многообещающим. Мы рады являться участником новых начинаний в этом гоночном формате».

Поклонники с нетерпением ждут старта чемпионата DTM, который состоится, по традиции, на Хоккенхаймринге 3–5 мая. Для производителя шин премиум-класса стартовый тур на легендарной трассе под Гейдельбергом ознаменует девятый сезон в качестве эксклюзивного партнера-поставщика шин, возможно, самого популярного международного чемпионата по кузовным автогонкам.

«В лице Hankook мы очень рады иметь высокопрофессионального и надежного партнера-поставщика шин для DTM. Hankook — международная корпорация и один из крупнейших производителей шин в мире. Hankook снабжает команды современными гоночными шинами, которые обеспечивают исключительную безопасность и позволяют водителям показывать максимум своих возможностей. Именно так и должно быть в автоспорте международного класса», — говорит председатель ITR Герхард Бергер.

С Aston Martin ряды чемпионата DTM впервые за многие годы пополнятся ​​не немецким производителем. Британский производитель спортивных автомобилей обладает большим опытом в международном автоспорте и уже в свой первый год обещает стать серьезным конкурентом для Audi и BMW, которые уже много лет являются участниками DTM.

В глазах Манфреда Сандбихлера давнее и тесное сотрудничество между Hankook, DTM и автомобилестроителями — лучший фундамент для удовлетворения возросших и новых для всех требований.

«Поскольку автомобили значительно изменились, но гоночные шины Hankook этого года остались прежними, для того чтобы автомобили и гоночные шины представляли собой единое целое, сотрудничество между командой инженеров Hankook и командами производителей должно стать еще более активным и тесным. В прошлом у нас это прекрасно получалось, поэтому я уверен, что, несмотря на новые поставленные задачи, у нас впереди еще один отличный и успешный сезон DTM», — сказал мистер Сандбихлер, директор Hankook Motorsport Europe.

Девятый сезон Hankook в DTM бросает производителю шин новые вызовы. Впервые автомобили DTM будут оснащены новыми четырехцилиндровыми турбодвигателями объемом два литра, мощность которых на 100 л.с. больше, чем у двигателей V8, использовавшихся ранее.

«Здесь будут представлены совершенно новые автомобили с меньшей прижимной силой, увеличенным задним крылом и новым турбодвигателем, который имеет совершенно другие рабочие характеристики по сравнению с двигателем , использовавшимся ранее в DTM. В результате требований, предъявляемые к гоночным шинам Hankook, они полностью изменились. Увеличение мощности означает, что мы должны принимать во внимание буксование колес, которое может привести к перегреву поверхности шин и увеличить нагрузку на поверхность движения. Во избежание этого водитель должен точно и аккуратно контролировать мощность двигателя с турбонаддувом, рабочие характеристики которого намного выше, чем у двигателя без турбины. Таким образом требования к мастерству гонщика, демонстрацию которого в конечном итоге хотят видеть поклонники и зрители, повышаются. Значение гоночных шин Hankook также повышается, так что открытие сезона на трассе Хоккенхаймринг, которая является одной из самых требовательных трасс DTM, обещает нам множество ярких эмоций», — отмечает Томас Балтес, инженер спортивных шин Hankook для DTM.

В то время как зрители и болельщики на гоночных треках наслаждаются захватывающим зрелищем, само собой разумеется, что автомобилисты также извлекают выгоду из автоспортивного партнерства Hankook: опыт и данные, накопленные за годы работы в качестве партнера-поставщика шин DTM, использовались при разработке новых сверхвысокопроизводительных дорожных шин — Ventus S1 evo 3.

В одном из крупнейших в мире независимых испытаний шин, проведенном немецким автомобильным журналом Auto Bild, новая флагманская шина Hankook категории high-end получила высшие оценки, гарантировав себе место на подиуме. Всего в тесте принимали участие 53 марки.