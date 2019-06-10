Continental GT попытается установить новый рекорд для серийных автомобилей на трассе Пайкс-Пик 30 июня

Компания Bentley Motors настроена превзойти рекорд в гонке по подъему на гору Пайкс-Пик в США на обновленном Continental GT

Компания Bentley Motors планирует в конце июня превзойти действующий рекорд для серийных автомобилей в легендарной международной гонке по подъему на гору Пайкс-Пик в США (Pikes Peak International Hill Climb). В этом году на трассу выйдет новый Continental GT, ему предстоит улучшить действующий рекордный результат в 10 минут и 26,9 секунды.

В прошлом году новый рекорд Пайкс-Пик для серийных автомобилей категории SUV установил Bentley Bentayga, который достиг финиша за 10 минут и 49,9 секунды. Внедорожник Bentley улучшил предыдущее достижение почти на две минуты, а его средняя скорость составила 107 км/ч.

В год столетнего юбилея компании Bentley Motors стремление к новым вершинам и желание раздвинуть границы динамики по-прежнему являются ключевыми ценностями марки, которые остаются неизменными вот уже более века участия в спортивных состязаниях. Continental GT под стартовым номером 100, оснащенный динамичным двигателем W12, прошел обширную программу испытаний: и автомобиль, и пилот должны быть полностью готовы к заезду в попытке установить рекорд.