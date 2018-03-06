Ford покажет заряженный Mustang Bullitt 11

На Женевском автосалоне Ford представит европейской публике новый Mustang Bullitt*.

Начало производства автомобиля для европейского рынка запланировано на июнь. Также компания представит обновленный кроссовер Ford Edge*, представляющий собой наиболее технически продвинутую модель подобного класса за всю историю Ford, а также новую модель KA+ Active* – первую «внедорожную» версию в семействе KA+ с отличным соотношением цена/качество.

В честь 50-летия легендарного фильма «Буллит» компании Warner Bros. со Стивом Маккуином в главной роли, при поддержке третьего поколения семьи Маккуинов в лице Чейза и Мэдисон Маккуинов был представлен Ford Mustang специальной серии Bullitt.

Автомобиль приводится в движение 5-литровым двигателем V8, отдача которого достигает 464 л.с. при крутящем моменте 529 Нм**, в сочетании с коробкой передач с новой технологией синхронизации оборотов двигателя rev-matching, обеспечивающей плавное переключение передач. Ford предлагает два цветовых решения кузова: черный цвет Shadow Black и классический темно-зеленый цвет Dark Highland Green.

«Специальная версия Ford Mustang Bullitt напоминает об уникальном наследии, которое компания с гордостью разделяет с членами семьи Маккуин. Мы рады впервые представить эту модель европейским покупателям», – заявил Стивен Армстронг (Steven Armstrong), исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского подразделений Ford Motor Company.

Обновленная версия кроссовера Edge является технологически наиболее продвинутым кроссовером компании и предлагает потребителю полный комплекс систем помощи водителю, созданных на основе камеры и многочисленных датчиков. Эти системы обеспечивают высокий уровень комфорта и помогают снизить уровень стресса при управлении автомобилем, а также позволяют избежать столкновений или смягчить их последствия. На обновленном Edge также будет впервые представлена новая мощная и экономичная версия 2,0-литрового дизельного двигателя EcoBlue с двойным турбонаддувом. Двигатель мощностью 238 л.с. работает в связке с новой восьмиступенчатой АКП, обеспечивающей плавное движение автомобиля.

Новая версия KA+ Active компактного 5-дверного хетчбэка KA+ приобрела агрессивный внешний вид, увеличенный дорожный просвет и уникальные настройки подвески, обновленную решетку радиатора. Салон встретит пассажиров эксклюзивной отделкой и богатым набором стандартного оборудования.

Также на автосалоне в Женеве Ford представит полностью обновленное семейство динамичных и стильных микроавтобусов Tourneo. Вместительные новые модели Tourneo Courier, Tourneo Connect и Tourneo Custom предлагают европейским потребителям современный стиль, широчайшие возможности трансформации интерьера и передовые силовые агрегаты.

Кроме того, посетители стенда Ford смогут ознакомиться с новыми моделями игрушек линейки LEGO® Speed Champions – раллийного автомобиля M-Sport Ford Fiesta WRC, одержавшего в 2017 году победы на Чемпионате мира по ралли, а также Ford Mustang 1968 года с кузовом типа «фастбэк».

Mustang Bullitt выходит на европейский рынок.

Эпизод с участием этого автомобиля стал легендой мирового кинематографа. Картина «Буллит» производства компании Warner Bros. прославилась десятиминутной сценой автомобильной погони по улицам Сан-Франциско, в которой главный герой, роль которого исполнил Стив Маккуин, на темно-зеленом купе Ford Mustang GT 1968 года преследовал двоих киллеров.

Новая версия Ford Mustang Bullitt сохранила традиции того легендарного автомобиля. Специальная модель 5-литрового двигателя V8 оснащена системой впуска воздуха Open Air Induction System, впускным коллектором, 87-миллиметровыми дроссельными заслонками от модели Shelby Mustang GT350, у нее же позаимствована настройка блока управления двигателем. Новая технология rev-matching обеспечивает плавный переход на более низкую передачу с помощью перегазовки, при этом активная выхлопная система подчеркивает характерный звук двигателя V8.

Экстерьер специальной версии выделяется такими эффектными деталями, как 19-дюймовые диски дизайна Torq Thrust, тормозные суппорты Brembo™ красного цвета и оригинальная крышка заливной горловины бензобака с логотипом Bullit. Отличительной особенностью салона являются спортивные сидения Recaro, при этом панель приборов со стороны пассажира вместо традиционной эмблемы Mustang будет украшена пластиной с индивидуальным номером автомобиля Mustang Bullitt. Чтобы отдать дань интерьеру оригинального автомобиля, дизайнеры сохранили рукоять рычага переключения передач в виде белого бильярдного шара.

Современное технологичное оснащение салона включает полностью цифровую приборную панель в виде дисплея диагональю 12 дюймов и премиальную аудио-систему B&O PLAY мощностью 1000 Вт с 12-ю мощными динамиками, обеспечивающими потрясающее качество звучания для каждого пассажира.

«Ничто не смогло бы передать дух Мустанга и то восхищение, которое испытываешь, управляя им, так, как легендарная сцена погони из кинофильма «Буллит», – сказал Армстронг. – Новый Mustang Bullitt, старт продаж которого состоится совсем скоро, обладает тем же напором и наделен более мощным двигателем и новыми интересными опциями, такими как технология rev-matching и аудиосистема B&O PLAY. Кроме того, этот автомобиль, подобно Стиву Маккуину, буквально излучает хладнокровную крутость».

Для презентации нового Ford Mustang Bullitt в Европе компания заручилась поддержкой Чейза и Мэдисон Маккуин (Chase and Madison McQueen). Внуки Стива Маккуина при поддержке своего отца Чада Маккуина (Chad McQueen) снялись в сцене автомобильной погони в Швейцарских Альпах в окрестностях Женевы, отдав дань уважения легендарной сцене из фильма «Буллит», которая по-прежнему вызывает восторженные отзывы киноманов.

На стенде компании Ford на Женевском автосалоне рядом с новым Mustang Bullitt будет выставлен Ford Mustang GT 1968 года в темно-зеленом цвете кузова Highland Green, под капотом которого установлен двигатель V8 мощностью 390 л.с. (объемом 6,4 литра), являющийся аналогом автомобиля, которым управлял Стив Маккуин на съемках фильма «Буллит».

Новый высокотехнологичный кроссовер Edge.

Ford Edge будет представлен в спортивной модификации ST-Line, отличающейся обновленным дизайном передней и задней частей кузова, крупноячеистой решеткой радиатора, цветовыми акцентами на кузове, включая боковые накладки, а также эффектными 20-дюймовыми алюминиевыми колесами, устанавливаемыми уже в базовой комплектации.

Обновленный Edge представляет в Европе совершенные технологии помощи водителю, в том числе следующие системы:

Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop-and-Go и функцией удержания полосы движения (Lane Centring Assist) помогает автомобилю удерживать комфортную дистанцию до машин впереди и уменьшить стресс водителя во время долгих путешествий по дорогам с неинтенсивным движением, помогая удерживать автомобиль в центре своей полосы.

Система автоматического торможения после столкновения Post-Collision Braking помогает уменьшить эффект от потенциального второго столкновения за счет автоматической подачи умеренного тормозного давления после первого столкновения; замедление движения потенциально может уменьшить риски травмирования пассажиров и повреждения автомобиля.

Система активного маневрирования Evasive Steering Assist позволяет водителю объезжать остановившиеся или снизившие скорость автомобили и избежать столкновения с ними. Разработанная для эксплуатации как в городских условиях, так и на скоростных магистралях, система использует радар и камеру для обнаружения впереди неподвижных или медленно движущихся автомобилей и обеспечивает помощь при вождении, чтобы водитель смог выполнить объездной маневр в случае неизбежности столкновения.

Новый 2-литровый дизельный двигатель EcoBlue с двойным турбонаддувом мощностью 238 л.с., работает в связке с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач c адаптивной системой планирования переключения передач (Adaptive Shift Scheduling). Вместе с интеллектуальной системой полного привода Intelligent All Wheel Drive новая АКП обеспечивает динамичное и в тоже время плавное движение автомобиля в любых условиях. Устанавливаемая на все версии модели система избирательной каталитической нейтрализации выбросов позволила снизить уровень оксидов азота (NOX), выделяемых двигателем.

Система беспроводной зарядки в Ford Edge позволяет зарядить аккумуляторы совместимых устройств без использования кабеля, а коммуникационная мультимедийная система SYNC 3 обеспечивает управление подсоединенными смартфонами, аудиоустройствами, навигацией и климат-контролем при помощи голосовых команд и 8-дюймового цветного сенсорного экрана. В качестве дополнительного оборудования на обновленный Edge может быть установлена премиальная аудиосистема B&O PLAY, автомобиль также может быть оснащен новой полностью настраиваемой под потребности владельца цифровой трехмерной приборной панелью, полноразмерной панорамной стеклянной крышей, подогреваемыми и вентилируемыми передними сиденьями, подогреваемыми задними сиденьями и подогревом руля.

«Благодаря передовым системам помощи водителю обновленный Ford Edge облечает управление в условиях городского движения, а сочетание тихого и экономичного 2-литрового дизеля EcoBlue и восьмиступенчатой коробки передач позволяет с комфортом путешествовать на большие расстояния – отметил Ролан де Ваард (Roelant de Waard), вице-президент европейского отделения Ford по продажам, обслуживанию и маркетингу. – Ford Edge сейчас является лучшим предложением нашей компании на растущем европейском рынке, где все больше покупателей делают выбор в пользу кроссоверов».

Кроссовер KA+ Active.

Новое поколение Ford KA+ предложило покупателям повышенный комфорт, новые технологии помощи водителю, обновленный дизайн кузова и салона. Теперь Ford KA+ доступен и в новой версии KA+ Active, наделенной повышенной проходимостью.

Отличительными особенностями KA+ Active являются увеличенный на 23 миллиметра дорожный просвет, экстерьер, дополненный защитными накладками на дверях и колесных арках, уникальное покрытие черного цвета верхней и нижней радиаторных решеток, а также рейлинги на крыше автомобиля, предназначенные для крепления велосипедов и спортивного инвентаря. Среди других эксклюзивных элементов Ka+ Active — 15-дюймовые легкосплавные диски и вариант окраски кузова бронзовым «металликом» Canyon Ridge.

Обновленный Ford KA+ предлагает такие повышающие комфорт опции, как мультимедийная система SYNC 3, датчики дождя и света.

Вместительные и практичные KA+ и KA+ Active, вмещающие пятерых взрослых и при этом имеющие достаточное пространство для перевозки багажа, впервые представлены в вариантах с бензиновым и дизельным силовыми агрегатами. Обновленный экономичный трехцилиндровый бензиновый двигатель Ti-VCT (с двойным независимым механизмом изменения фаз газораспределения) объемом 1,2 литра разработки Ford развивает мощность 70 л.с. или 85 л.с., при этом выбросы CO2*** составляют 114 г/км. Конструкция дизельного 1,5-литрового двигателя TDCi мощностью 95 л.с. отвечает потребностям активных водителей, а выбросы CO2*** ожидаются на уровне 99 г/км.

Полностью обновленная линейка микроавтобусов Tourneo.

Флагман линейки Tourneo, восьми- или девятиместный микроавтобус Tourneo Custom отличают новый смелый дизайн и абсолютно новая премиальная отделка салона, изюминкой которого стало уникальная в данном сегменте возможность расположить 6 отдельных кресел позади водителя лицом друг к другу (в формате конференции). Наиболее вместительный представитель семейства Tourneo уже доступен для заказа на европейских рынках.

Пятиместные и семиместные версии модели Tourneo Connect*, предлагаются в варианте с новыми экономичными силовыми агрегатами, включая новый 1,5-литровый дизельный двигатель* EcoBlue, работающий в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, и 1,0-литровый бензиновый двигатель* EcoBoost, отличительной особенностью которого является система отключения цилиндров; на автомобили с МКП в базовой комплектации устанавливается 6-ступенчатая коробка передач. Стильный дизайн кузова дополнен полностью обновленными материалами отделки салона.

Компактная пятиместная модель Tourneo Courier* снабжена обновленными силовыми агрегатами в сочетании со стандартной шестиступенчатой коробкой передач, мультимедийной системой SYNC 3, а также отличается обновленным дизайном передней части кузова.

Новые наборы LEGO® Speed Champions.

Шоу-кары в уменьшенном масштабе: дизайнеры компании LEGO воссоздали агрессивные образы автомобилей M-Sport Ford Fiesta WRC и купе Ford Mustang 1968 года для линейки LEGO® Speed Champions.

Набор для сборки новой модели M-Sport Ford Fiesta WRC, состоящий из 203 деталей, содержит различные варианты колпаков колес, два взаимозаменяемых капота, один из которых отличает наличие дополнительных фар, предназначенных для ночного вождения, оригинальные миниатюрные графические элементы с символикой гонок и фигурку водителя в шлеме и гоночном комбинезоне.

Посетители стенда Ford также смогут сфотографироваться с фигуркой гонщика LEGO® Ford GT ростового размера на фоне подиума. Гонщик, высота которого составляет 1,84 м, состоит из 67 252 деталей, на создание фигурки семерым опытным сборщикам конструктора LEGO® понадобилось 304 часа.