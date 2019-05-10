Škoda Auto закрывает первый квартал с рекордной выручкой

SKODA AUTO за первый квартал 2019 года получила рекордную выручку 4,92 миллиардов евро

В первом квартале 2019 года ŠKODA AUTO увеличила выручку на 8,2% до 4,92 миллиардов евро. Операционная прибыль (410 миллионов евро) и рентабельность (8,3%) остаются на высоком уровне. Инвестиции в материальные активы увеличились на 74,3% по сравнению с предыдущим годом – чешский бренд расширяет свои производственные мощности для выпуска компонентов для электромобилей.

«Несмотря на растущие требования рынка и высокую конкуренцию, мы смогли добиться хороших результатов в первом квартале 2019 года, ─ комментирует Клаус-Дитер Шурманн (Klaus-Dieter Schürmann), член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за финансы и IT. ─ Незначительное снижение операционной прибыли обусловлено прежде всего неблагоприятным курсом обмена валют и возросшими расходами на разработку новых продуктов и технологий. В то же время, мы наблюдаем рост объема реализации на европейском рынке; положительный эффект также оказала и ценовая политика, которую мы реализуем при помощи активного управления продажами и оптимизации расходов».

За первые три месяца этого года чешский бренд передал клиентам 307 600 автомобилей, что несколько ниже прошлогоднего результата (январь-март 2018: 316 700 единиц, -2,9%). Лидером мировых продаж остается модель ŠKODA OCTAVIA (январь-март 2019: 92 500 единиц), а KAROQ продолжает быть одним из важных драйверов роста: в первом квартале компания передала клиентам 35 800 автомобилей – вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В своей Стратегии-2025 ŠKODA AUTO определила основные принципы, которые позволят использовать будущие изменения в автомобильной индустрии для дальнейшего роста компании. Прежде всего это касается развития производства электромобилей и возможностей сетевого подключения. Другими ключевыми элементами стратегии являются диджитализация продуктов и процессов в компании, выход на новые рынки и развитие сервисов по обеспечению мобильности.

Таким образом, компания будет развиваться по двум основным направлениям: с одной стороны – продолжать увеличивать объемы производства и продаж автомобилей, с другой – осваивать новые области в индустрии, такие как цифровые сервисы по обеспечению мобильности.