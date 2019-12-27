В преддверии новогодних праздников в Москве перекроют ряд улиц

Центр организации дорожного движения призывает водителей быть внимательнее во время поездок в центральную часть города

Уже введены ограничения на парковку в Газетном и Никитском переулках для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».

Ряд улиц станут пешеходными уже в эти выходные: с субботы (28 декабря) до 22:00 6 января 2020 года пешеходными станут следующие участки:

ул. Тверская (от Тверского бул. до ул. Моховая);

ул. Моховая (от ул. Воздвиженка до ул. Моховая);

ул. Охотный Ряд (от ул. Моховая до Театрального пр.);

Театральный пр. (от ул. Охотный Ряд до ул. Петровка);

Малый Гнездниковский пер.;

Леонтьевский пер.;

Газетный пер.;

Никитский пер.;

Глинищевский пер.;

Брюсов пер.

Просим водителей заранее ознакомиться с вводимыми ограничениями и учитывать их при планировании маршрутов.

Подробная информация обо всех ограничениях размещена на едином транспортном портале. Также информация опубликована на дорожных табло, распространяется с помощью листовок, появится в навигационных системах.

Источник Центра организации дорожного движения.