В преддверии новогодних праздников в Москве перекроют ряд улиц

В преддверии новогодних праздников в Москве перекроют ряд улиц
27 декабря 17:11 2019

Центр организации дорожного движения призывает водителей быть внимательнее во время поездок в центральную часть города

Уже введены ограничения на парковку в Газетном и Никитском переулках для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».

Ряд улиц станут пешеходными уже в эти выходные: с субботы (28 декабря) до 22:00 6 января 2020 года пешеходными станут следующие участки:

  • ул. Тверская (от Тверского бул. до ул. Моховая);
  • ул. Моховая (от ул. Воздвиженка до ул. Моховая);
  • ул. Охотный Ряд (от ул. Моховая до Театрального пр.);
  • Театральный пр. (от ул. Охотный Ряд до ул. Петровка);
  • Малый Гнездниковский пер.;
  • Леонтьевский пер.;
  • Газетный пер.;
  • Никитский пер.;
  • Глинищевский пер.;
  • Брюсов пер.

Просим водителей заранее ознакомиться с вводимыми ограничениями и учитывать их при планировании маршрутов.

Подробная информация обо всех ограничениях размещена на едином транспортном портале. Также информация опубликована на дорожных табло, распространяется с помощью листовок, появится в навигационных системах.

В Москве перекроют ряд улиц

Источник Центра организации дорожного движения.

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AMSRUS
AMSRUS

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