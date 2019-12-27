В преддверии новогодних праздников в Москве перекроют ряд улиц

Уже введены ограничения на парковку в Газетном и Никитском переулках для проведения фестиваля «Путешествие в Рождество».
Ряд улиц станут пешеходными уже в эти выходные: с субботы (28 декабря) до 22:00 6 января 2020 года пешеходными станут следующие участки:
Просим водителей заранее ознакомиться с вводимыми ограничениями и учитывать их при планировании маршрутов.
Подробная информация обо всех ограничениях размещена на едином транспортном портале. Также информация опубликована на дорожных табло, распространяется с помощью листовок, появится в навигационных системах.
Источник Центра организации дорожного движения.
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