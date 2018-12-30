В Североуральске на акцию протеста против роста цен на бензин никто не пришел

Как сообщает портал «ПроСевероуральск», мероприятие должно было состояться 25 декабря, Саттаров приглашал автомобилистов собраться на площади на выезде из города и проехать колонной по Североуральску в знак протеста. Но в назначенный час никто, кроме автора акции, не приехал.
Саттаров считает, что причиной ее провала стала инертность народа. «Видимо, у нас в городе все автомобилисты довольны стоимостью топлива. Ну а что, Путин же обещал не повышать цены до марта. Вот все и успокоились. К тому же у всех новогодние хлопоты, да и погода стоит очень холодная. Может быть, поэтому и никто не присоединился», — считает он.
С начала 2019 года топливо должно подорожать из-за увеличения налога на добавочную стоимость на 2% по все России. По словам президента Владимира Путина, «корректировка должна быть мягкой, в районе 1,5%». Тем не менее даже в этом году цены на топливо росли сильнее: по данным Росстата, с начала года цены на бензин в России в среднем увеличились на 9,4%, дизельное топливо подорожало на 14,8%. В конце ноября правительство обязало нефтяные компании заморозить цены на бензин из-за перманентного роста стоимости топлива.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
Так вам и надо. Холопы.
Не хватило денег на бензин, чтобы приехать
Это хорошо.
Не доехали!))
А нахрена. Все равно ни чего не поменяется.
Значит будут платить
Всех всё устраивает!
Потому что это не Париж :/
Вы что то хотите, как на Париже?
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