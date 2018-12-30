В Североуральске на акцию протеста против роста цен на бензин никто не пришел

В Североуральске на акцию протеста против роста цен на бензин никто не пришел
Декабрь 30 13:08 2018

В Североуральске сорвалась акция протеста против повышения цены на топливо, которую инициировал местный пенсионер Талгат Саттаров

Как сообщает портал «ПроСевероуральск», мероприятие должно было состояться 25 декабря, Саттаров приглашал автомобилистов собраться на площади на выезде из города и проехать колонной по Североуральску в знак протеста. Но в назначенный час никто, кроме автора акции, не приехал.

Саттаров считает, что причиной ее провала стала инертность народа. «Видимо, у нас в городе все автомобилисты довольны стоимостью топлива. Ну а что, Путин же обещал не повышать цены до марта. Вот все и успокоились. К тому же у всех новогодние хлопоты, да и погода стоит очень холодная. Может быть, поэтому и никто не присоединился», — считает он.

С начала 2019 года топливо должно подорожать из-за увеличения налога на добавочную стоимость на 2% по все России. По словам президента Владимира Путина, «корректировка должна быть мягкой, в районе 1,5%». Тем не менее даже в этом году цены на топливо росли сильнее: по данным Росстата, с начала года цены на бензин в России в среднем увеличились на 9,4%, дизельное топливо подорожало на 14,8%. В конце ноября правительство обязало нефтяные компании заморозить цены на бензин из-за перманентного роста стоимости топлива.

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AMSRUS
AMSRUS

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9 комментариев

  1. Dmitry Chaburkin
    Декабрь 30, 13:13 #1 Dmitry Chaburkin

    Так вам и надо. Холопы.

  2. Yuri Borodkin
    Декабрь 30, 13:22 #2 Yuri Borodkin

    Не хватило денег на бензин, чтобы приехать

  3. Vlad Svetochev
    Декабрь 30, 13:28 #3 Vlad Svetochev

    Это хорошо.

  4. Александр Сердюков
    Декабрь 30, 14:04 #4 Александр Сердюков

    Не доехали!))

  5. Слезин Валерьевич Вячеслав
    Декабрь 30, 16:28 #5 Слезин Валерьевич Вячеслав

    А нахрена. Все равно ни чего не поменяется.

  6. Den Spartak-Kalinow
    Декабрь 30, 16:54 #6 Den Spartak-Kalinow

    Значит будут платить

  7. Vadim Meliksetov
    Декабрь 30, 17:56 #7 Vadim Meliksetov

    Всех всё устраивает!

  8. Dmitry Matveev
    Декабрь 30, 18:36 #8 Dmitry Matveev

    Потому что это не Париж :/

  9. Yury Kalinin
    Декабрь 31, 00:40 #9 Yury Kalinin

    Вы что то хотите, как на Париже?

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