В Североуральске на акцию протеста против роста цен на бензин никто не пришел

В Североуральске сорвалась акция протеста против повышения цены на топливо, которую инициировал местный пенсионер Талгат Саттаров

Как сообщает портал «ПроСевероуральск», мероприятие должно было состояться 25 декабря, Саттаров приглашал автомобилистов собраться на площади на выезде из города и проехать колонной по Североуральску в знак протеста. Но в назначенный час никто, кроме автора акции, не приехал.

Саттаров считает, что причиной ее провала стала инертность народа. «Видимо, у нас в городе все автомобилисты довольны стоимостью топлива. Ну а что, Путин же обещал не повышать цены до марта. Вот все и успокоились. К тому же у всех новогодние хлопоты, да и погода стоит очень холодная. Может быть, поэтому и никто не присоединился», — считает он.

С начала 2019 года топливо должно подорожать из-за увеличения налога на добавочную стоимость на 2% по все России. По словам президента Владимира Путина, «корректировка должна быть мягкой, в районе 1,5%». Тем не менее даже в этом году цены на топливо росли сильнее: по данным Росстата, с начала года цены на бензин в России в среднем увеличились на 9,4%, дизельное топливо подорожало на 14,8%. В конце ноября правительство обязало нефтяные компании заморозить цены на бензин из-за перманентного роста стоимости топлива.

Источник.