В Hyundai MotorStudio пройдет встреча с кинорежиссером Юрием Быковым

В Hyundai MotorStudio пройдет встреча с кинорежиссером Юрием Быковым
24 декабря 21:11 2019

Hyundai MotorStudio приглашает всех желающих 27 декабря на встречу из цикла «Hyundai: Сейчас» с известным кинорежиссером Юрием Быковым. Во время общения со зрителями он расскажет о своем творческом пути, лучших фильмах и ответит на вопросы гостей

Юрий Быков — российский кинорежиссер и сценарист. Свою первую награду на «Кинотавре» он получил в 2009 году за короткометражный фильм «Начальник», где выступил как режиссер, сценарист, продюсер, актер и композитор и вложил в производство собственные деньги. С 2010 года снял пять полнометражных фильмов, среди которых «Дурак», «Майор», «Жить». Многие работы режиссера получили престижные награды на российских и мировых кинофестивалях.

На встрече со зрителями Юрий Быков расскажет о своем творческом пути, поделится со зрителями историями, как создавались его киноленты, и поговорит о планах на будущее.

Встреча с режиссером пройдет 27 декабря 2019 года в Hyundai MotorStudio по адресу: Новый Арбат, 21.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Программа мероприятия:

  • 19:30 – 20:00 сбор гостей;
  • 20:00 – 21:00 выступление спикера;
  • 21:00 – 21:30 ответы на вопросы.

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HyundaiMotorstudioЮрий Быков
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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