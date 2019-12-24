В Hyundai MotorStudio пройдет встреча с кинорежиссером Юрием Быковым

Hyundai MotorStudio приглашает всех желающих 27 декабря на встречу из цикла «Hyundai: Сейчас» с известным кинорежиссером Юрием Быковым. Во время общения со зрителями он расскажет о своем творческом пути, лучших фильмах и ответит на вопросы гостей

Юрий Быков — российский кинорежиссер и сценарист. Свою первую награду на «Кинотавре» он получил в 2009 году за короткометражный фильм «Начальник», где выступил как режиссер, сценарист, продюсер, актер и композитор и вложил в производство собственные деньги. С 2010 года снял пять полнометражных фильмов, среди которых «Дурак», «Майор», «Жить». Многие работы режиссера получили престижные награды на российских и мировых кинофестивалях.

На встрече со зрителями Юрий Быков расскажет о своем творческом пути, поделится со зрителями историями, как создавались его киноленты, и поговорит о планах на будущее.

Встреча с режиссером пройдет 27 декабря 2019 года в Hyundai MotorStudio по адресу: Новый Арбат, 21.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Программа мероприятия: