Husqvarna начинает продажи малокубатурников

Специально для развивающихся рынков Husqvarna подготовила малокубатурные версии моделей Vitpilen и Svartpilen.
Оба мотоцикла построены на стальной решетчатой раме, а в движение их приводит 249-кубовая «одностволка», выдающая 31 л. с. и 24 Нм максимального крутящего момента.
Спереди установлена перевернутая вилка с ходом 142 мм, сзади моноамортизатор с ходом 150 мм. Обе байка оснащаются светодиодной светотехникой, двухканальной ABS и 17-дюймовыми литыми колесными дисками. Основное различие аппаратов заключается в разных рулях и чуть больших внедорожных способностях Svatpilen.
Продажи 250-кубовых новинок Husqvarna начнутся в феврале 2020 года. Первое время модели будут представлены только на рынке Индии.
Источник Quto.
C 2014 года www.amsrus.ru
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