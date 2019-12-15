Husqvarna начинает продажи малокубатурников

Производитель раскрыл подробности о 250-кубовых Vitpilen и Svartpilen

Специально для развивающихся рынков Husqvarna подготовила малокубатурные версии моделей Vitpilen и Svartpilen.

Оба мотоцикла построены на стальной решетчатой раме, а в движение их приводит 249-кубовая «одностволка», выдающая 31 л. с. и 24 Нм максимального крутящего момента.

Спереди установлена перевернутая вилка с ходом 142 мм, сзади моноамортизатор с ходом 150 мм. Обе байка оснащаются светодиодной светотехникой, двухканальной ABS и 17-дюймовыми литыми колесными дисками. Основное различие аппаратов заключается в разных рулях и чуть больших внедорожных способностях Svatpilen.

Продажи 250-кубовых новинок Husqvarna начнутся в феврале 2020 года. Первое время модели будут представлены только на рынке Индии.



Источник Quto.