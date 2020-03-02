Завершился Седьмой BMW Motorrad International GS Trophy, издание «Океания 2020»

Седьмой BMW Motorrad International GS Trophy, издание «Океания 2020», завершился 16 февраля. После восьми изнурительных дней и более 2500 км, пройденных по северным и южным островам Новой Зеландии, команда «Южная Африка» одержала победу в этой самой знаковой соревнований по приключенческому мотоциклу – уже третий раз подряд

Около 22 международных команд с участниками из более чем 40 стран приняли участие в соревнованиях последнего выпуска этого уникального соревнования. Катаясь летом в Южном полушарии, райдеры в основном наслаждались комфортными умеренными условиями, но не раз они также испытывали уникальный феномен киви «четыре сезона в один день», когда ночные температуры резко падали, и райдеры находили дождь и ветер, когда они шли по тропам. , Всадники GS также оказались повсюду: от уровня моря – на пляжах Северного острова – до высокогорных альпийских перевалов на Южном острове.

Дни, как правило, были долгими с завтраками в 5:30 и до 12 часов катания. В случае пересечения пролива Кука, чтобы достичь Южного острова, начало было еще раньше 3:30; Все гонщики хорошо знакомы с завтраком при свете факелов.

Оказавшись на трассах, гонщики испытали каждую местность, которую Новая Зеландия могла предложить, от песчаных пляжей до гравийных дорожек, каменистых перевалов и большого количества переходов через реки. Их навыки приключенческой езды и их выносливость наверняка были проверены.

В этом году Int. Мотоциклом GS Trophy был новый F 850 ​​GS, который более чем зарекомендовал себя в качестве надежной задачи. Также было приятно ездить, так как многие гонщики выражали удовлетворение универсальностью и производительностью мотоцикла, а также доставляли удовольствие как на шоссе, так и на трассах.

Сборная ЮАР ‘трехпетная’

Океания 2020 издание будет записано в Int. История GS Trophy как одно из самых близких соревнований (хотя трудно пройти мимо однобайтовой победы Великобритании над южноафриканцами в 2010 году). Начиная с восьмого и последнего дня, три команды находились в тесном соперничестве за победу, разделив их менее чем на 10 очков: Южная Африка, Италия и Франция. И после первого теста дня – когда южноафриканцы потерпели нехарактерное падение – конкуренция зависела от итогов финального теста parcour. Только тогда сборная ЮАР впечатляюще сплотилась, совершив три почти безупречных заезда, в то время как необходимость в атаке привела к тому, что сборная Франции и сборная Италии допустили некоторые ошибки.

Таким образом, команда Южной Африки одержала свою третью победу GS Trophy «на отскоке». Это победа в изданиях Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, а теперь и Океании, которые они могут добавить к позициям, занявшим второе место в изданиях 2014 года в Северной Америке и 2010 году в Южной Африке, отметив их как наиболее успешную страну в истории событие.

Однако следует сказать, что южноафриканцы не доминировали в этом издании. Первые три дня упорная – и, надо сказать, веселая – сборная Южной Кореи возглавляла список лидеров, передавая лидерство сборной Франции только в четвертый день. Хотя южноафриканцы всегда были в споре, и с пятого дня до конца они возглавляли список лидеров, но только с минимальными наценками, так как команды Франции и Италии проявили упорство в своем преследовании.

Сборная Нидерландов – три высоких, мощных фигуры – оказалась впечатляющей в своем дебюте в соревновании. Заняв девятое место после первого дня, они улучшались ежедневно и фактически были лучшими бомбардирами в последний день, поднявшись на четвертое место, всего в пяти очках от подиума. Другие дебютанты чувствовали себя не очень хорошо. Сборная Северной Африки потерпела поражение после того, как один из них получил перелом к ​​его ноге после падения на второй день. Они финишировали 21-м. Команда Ближнего Востока заняла среднюю позицию в 11-м, а команда Малайзии – 18-й

Сборная Индии, дебютанты и финалисты последних мест в 2018 году, улучшилась на три места в этом году, заняв 19-е место – соблюдая свои обещания улучшаться с каждым выпуском, хотя при таких показателях может потребоваться довольно много выпусков, прежде чем они достигнут своей второй цели – сложных Сборная ЮАР за победу!

Международные женские команды не добились желаемых успехов. Но они ехали крепко и набирали высокие баллы на отдельных тестах. Их пик наступил на марафоне 440 км в шестой день, когда две женские команды, объехавшиеся вместе, начали и закончили день во главе группы. Принимая во внимание, что этот день также включал в себя трудный 110-километровый технический участок бездорожья через высокогорье Маккензи – с довольно большим количеством глубоководных переходов – это было впечатляющим показом как технической езды, так и выносливости.

В конце концов, это снова был год сборной ЮАР. Твердая подготовка, отличная командная работа – в сочетании с отличным чувством международного духа товарищества и веселым отношением – увидели их преобладание.

Брэндон Гримстед: «У нас была веселая неделя, она нам очень понравилась, и, честно говоря, это была одна из лучших поездок по бездорожью, которую я совершил в своей жизни. Проведение всего лишь пяти очков в последнем дне было страшным, и мы нервничали, переосмысливая все, и это приводило к проблемам в предпоследнем тесте, но мы вернулись и к финалу parcour мы установили быстрое время с супер чистая езда и это победило для нас». «Мы, как команда, были уже близко, но неделя нахождения в компании друг друга все часы каждого дня связывает нас на всю жизнь! И друзья, которых мы приобрели на этом пути, из всех этих разных стран – ну, это делает опыт завершенным».

BMW F 850 ​​GS

После трех выпусков с боксерским твином R 1200 GS в этом году был возвращен параллельный твин GS, теперь обновленный до F 850 ​​GS, выпущенного год назад. Новый мотоцикл несет в себе жесткую конструкцию своего предшественника, F 800 GS, но оснащен всеми новейшими приспособлениями для всадника для совершенно современной приключенческой езды. Мотоцикл хорошо показал себя как с маневренностью, так и на бездорожье

Тим Митчелл, Team UK: «Обычно я езжу на R 1200 GS, поэтому езда на F 850 ​​GS стала для меня новым опытом – и мне очень понравились новые вспомогательные средства для водителя и такие вещи, как новый TFT-экран, который упаковывает так много информация и все же читается так естественно. И мне тоже нравилось кататься на ней, она отлично справляется как на извилистых трассах, так и на трассах». Ронни Лундберг, команда Nordic: «Я люблю этот велосипед! Мне нравится подвеска, мощность, то, как она такая узкая. Я нашел, что это замечательно и на гравии и на дороге, через все, и это – то, о чем GS все, это велосипед все, что Вы хотите. Так хорошо!»

Тони Алдана, команда Мексики: «Это красивый велосипед, он делает все. Я не знаю, как это сказать; это все, что мне нужно. Я думал о 1200, но из этого теста, эти восемь дней, теперь я думаю, что люблю этот велосипед больше! Вы можете ехать быстро, ехать по бездорожью, ехать через реки, вы можете делать с этим велосипедом все что угодно. И технология, которая у него есть, великолепна, система контроля тяги и режим эндуро про поразительны. Вы можете ездить на этом велосипеде в любую точку мира!»

Инт. GS Trophy. По их словам

Диего Пенагос, команда из Латинской Америки: «Честно говоря, это приключение очень плохо подходит к концу. Это сообщество, эти дружеские отношения, мы встретили людей со всего мира, завели так много друзей, это было замечательно – но теперь мы должны идти домой! С одной стороны, мы очень рады этому опыту, но мы будем очень скучать по всем этим и по этим людям. Я даже буду скучать по своим товарищам по команде, так как они не живут в Колумбии. Я буду очень по всем скучать!» Рики Найк, Team India: «Это было очень, очень увлекательно, иногда сложно. Взгляды, местность, общий опыт были феноменальными, на самом деле у меня не хватает слов, чтобы описать это. Как говорят, это уникальная возможность. Целая группа людей, маршалы, организация – все это было удивительно». Суфиан Аммар, команда из Северной Африки: «Я приехала на это мероприятие в качестве медиа-парня, но стала полноценным членом команды после того, как мы потеряли нашего лидера утром второго дня. Но мы никогда не сдавались, у нас была прекрасная неделя, мы наслаждались прекрасными пейзажами, строили прекрасные отношения, и теперь у нас так много друзей со всего мира. Поэтому мы рады, что сделали финиш, это было сложно, но мы здесь и очень рады, что сделали это. И в следующий раз, надеюсь, наша команда будет лучше. Сделай жизнь ездой!» Аурелиен Шулек, команда Франции: «Ух ты, каждый день был замечательным, отношения с людьми были прекрасными, дороги, пейзажи … и мотоцикл был действительно хорош, я не ожидал, что он будет таким хорошим. На дороге и трассах хорошо себя чувствует. Поэтому мы хотим поблагодарить BMW Motorrad за создание GS, потому что с этим байком они открыли дорогу множеству возможностей. Это лучший приключенческий мотоцикл в мире, и BMW Motorrad – единственный бренд, который может подарить такой опыт, которым мы наслаждались на этой неделе». Никки ван ден Спек, Международная женская команда I: «Неделя была потрясающей. У нас был языковой барьер в нашей команде – мы колумбийцы, французы, австрийцы и голландцы – но мы преодолели это и вместе получили отличный опыт, и теперь мы так хорошо знаем друг друга. Для девушек иногда это было трудно, но в итоге они очень хорошо справились с велосипедом, и это не было большой проблемой. Когда мы катались с мужскими командами, вы могли видеть утром, что мужчины думали: «Хм, мы должны кататься целый день с женской командой ?!» Но через некоторое время все было в порядке, и они говорили: «Эй, вы отличные гонщики, мы будем веселиться сегодня!» Печально, что мероприятие теперь закончено». Тони Алдана, команда Мексики: «На этой неделе было все, но больше всего, приключение! Там были переходы через реки, песчаные пляжи, гравий, каменистые тропы – все, что я люблю в мотоцикле. В Новой Зеландии есть все, горы, озера – это прекрасная страна. Во всем этом был прекрасный раз в жизни опыт, мне это нравилось. Не было ни одного дня, который я бы назвал лучшим, идеальным – все мероприятие было идеальным!»

Матиас Хорн, менеджер проектов, BMW Motorrad International GS Trophy

«BMW Motorrad International GS Trophy 2020 года был самым большим. Больше всего участников, самое длинное расстояние и, ну, два острова! Так что это было непросто, логистика была огромной, особенно когда мы здесь, в одном из самых отдаленных уголков планеты. Но, как всегда, наша команда собралась вместе, и мероприятие прошло точно по плану». «Я очень рад, что мероприятие оправдало, если не превзошло ожидания участников. GS – это не просто мотоцикл, он связан с миром, с сообществом, общей страстью, и поэтому этому событию нужно многое пережить. Участники так много пережили, и F 850 ​​GS справился с этим, покорил их сердца – и, будучи для многих новой моделью, это был их первый опыт работы с ним, был успех сам по себе».

«В целом это было чем-то вроде жизнеутверждающего опыта для участников, но и для нас как организаторов – каждый день мы должны делиться радостью. И наконец, я хотел бы выразить искреннюю благодарность нашим спонсорам, каждый из которых привносит так много на это мероприятие, и иметь здесь представителей от каждого из нас, кататься на курсе с участниками, видеть их продукты в действии, это тоже особенное».

Амели Диль-Тиле, руководитель проекта, BMW Motorrad International GS Trophy

«Приятно объединить людей всего мира, увидеть новые команды из Северной Африки и Ближнего Востока, а также расширить участие стран Азии. То, что GS может объединить людей из 40 стран, объединить их, чтобы разделить поездку, радость и смех, является результатом события, которое выходит далеко за рамки корпоративного разговора о узнаваемости бренда или рынка». «Кроме того, я думаю, что наши директора курсов, Крис и Том, наметили маршрут через Новую Зеландию, который продемонстрировал эту невероятную обстановку в лучшем виде, гарантируя при этом, что мы оставили только самые легкие следы. Мы показали, что приключенческий мотоцикл может достигать пустыни, но также уважать ее». «И мы благодарны народу Новой Зеландии за то, что он так тепло нас принял, в то время как я горжусь нашими гонщиками GS, которые ведут себя как самые образцовые послы для приключенческого мотоцикла и мотоцикла GS». «Итак, для всех гонщиков GS по всему миру мы приглашаем вас присоединиться к сообществу GS Trophy, и, кто знает, через пару лет вы тоже сможете принять участие в международном финале, наслаждаясь поездкой своей жизни!»

BMW Motorrad International GS Trophy 2020 Океания

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