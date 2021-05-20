Исследование от аналитиков — в каких регионах чаще всего встречаются автомобили в залоге

\u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0433\u0430\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e \u043f\u043e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0410\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0410\u0432\u0442\u043e.\u0440\u0443 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0431\u0430\u0437\u0443 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 2020 \u0433\u043e\u0434 \u0438 \u0432\u044b\u044f\u0441\u043d\u0438\u043b\u0438, \u0433\u0434\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b, \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0435\u0441\u044f \u0432 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0433\u0435. \u0424\u043e\u0442\u043e: \u0420\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b \u0441 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0439 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0439 \u0434\u043e\u043b\u0435\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e \u0432 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0433\u0435 \u0437\u0430 2020 \u0433\u043e\u0434 \u0410\u043d\u0442\u0438\u043b\u0438\u0434\u0435\u0440 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u2014 \u041d\u043e\u0432\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u044f \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c: \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0442\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u0446\u0430\u0442\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0433\u0435. \u041d\u0430\u0438\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u0439 \u0448\u0430\u043d\u0441 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u2014 \u043d\u0430 \u0414\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u043c \u0412\u043e\u0441\u0442\u043e\u043a\u0435. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432 \u0415\u0432\u0440\u0435\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0427\u0443\u043a\u043e\u0442\u0441\u043a\u043e\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c\u043d\u043e\u043c \u043e\u043a\u0440\u0443\u0433\u0435 \u0437\u0430 2020 \u0433\u043e\u0434 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c. \u0424\u043e\u0442\u043e: \u0420\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433 \u0430\u0432\u0442\u043e \u0432 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0433\u0435 \u0437\u0430 2020 \u0433\u043e\u0434 \u0411\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0433\u0435 \u2014 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438. \u041c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445, \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e, \u043a\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u044b \u0432 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442 \u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434 \u00ab\u0437\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u043c\u00bb \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u0435\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f. \u041f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0443 \u0440\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432. \u0414\u043e\u043b\u044f \u0437\u0430\u043b\u043e\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 Haval F7 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432\u0434\u0432\u043e\u0435 \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, Lada Vesta.