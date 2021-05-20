Исследование от аналитиков — в каких регионах чаще всего встречаются автомобили в залоге

Исследование от аналитиков — в каких регионах чаще всего встречаются автомобили в залоге
20 мая 20:11 2021
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Аналитика по продажам и залогам авто по России в 2020 году

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений о продаже автомобилей за 2020 год и выяснили, где в России чаще всего встречаются машины, находящиеся в залоге.

Фото: Регионы с самой высокой долей авто в залоге за 2020 год

Антилидер рейтинга — Новгородская область: здесь каждый тринадцатый автомобиль оказался в залоге. Наименьший шанс встретить такие автомобили — на Дальнем Востоке. Например, в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе за 2020 год подобных машин в продаже вообще не встречалось.

авто в залоге

Фото: Рейтинг авто в залоге за 2020 год

Большинство автомобилей в залоге — новые и не самые популярные на рынке модели. Многие из них, скорее всего, куплены в кредит и ничего криминального под «залогом» в этом случае не подразумевается. Почти половину рейтинга заняли машины китайских брендов. Доля залоговых Haval F7 оказалась вдвое выше, чем, например, Lada Vesta.

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автозалог
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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