Мотоцикл Ducati Streetfighter V4 завоевал приз зрительских симпатий на мотосалоне EICMA

Мотоцикл Ducati Streetfighter V4 завоевал приз зрительских симпатий на мотосалоне EICMA
Ноябрь 15 13:11 2019

Мотоцикл Ducati Streetfighter V4 завоевал приз зрительских симпатий на мотосалоне EICMA-2019 в Милане. 36,7% посетителей выставки отдали именно за него свои голоса как за «самый красивый мотоцикл шоу»

Заработав награду для престижной марки, новый супернейкид Ducati приносит этот титул продукции из Борго Панигале уже в десятый раз.

В этом году голосование «Проголосуй и выбери самый красивый мотоцикл на мотошоу», организованное итальянским журналом Motocilcismo в сотрудничестве с устроителями самой EICMA, проходило уже в пятнадцатый раз. Подсчет голосов был проведен в воскресенье, 10 ноября, в день закрытия выставки. Всего свое мнение выразили порядка 14 500 человек.

Награду для мотоцикла Ducati принял директор дизайн-центра марки Андреа Феррарези. «Мы с гордостью принимаем эту награду за победу в конкурсе, в котором участвовали все производители со своими новейшими флагманскими моделями, и мы благодарны посетителям EICMA за то, что они выбрали наш Streetfighter V4 самым красивым мотоциклом на шоу», – отметил Феррарези.

Старт российских продаж нового мотоцикла Ducati Streetfighter V4 запланирован на весну 2020 года.

Мотоцикл Ducati Streetfighter V4 Мотоцикл Ducati Streetfighter V4

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  Article "tagged" as:
DucatiEICMAStreetfighter V4
  Категории:
МотоНовости
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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