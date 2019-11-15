Мотоцикл Ducati Streetfighter V4 завоевал приз зрительских симпатий на мотосалоне EICMA

Мотоцикл Ducati Streetfighter V4 завоевал приз зрительских симпатий на мотосалоне EICMA-2019 в Милане. 36,7% посетителей выставки отдали именно за него свои голоса как за «самый красивый мотоцикл шоу»

Заработав награду для престижной марки, новый супернейкид Ducati приносит этот титул продукции из Борго Панигале уже в десятый раз.

В этом году голосование «Проголосуй и выбери самый красивый мотоцикл на мотошоу», организованное итальянским журналом Motocilcismo в сотрудничестве с устроителями самой EICMA, проходило уже в пятнадцатый раз. Подсчет голосов был проведен в воскресенье, 10 ноября, в день закрытия выставки. Всего свое мнение выразили порядка 14 500 человек.

Награду для мотоцикла Ducati принял директор дизайн-центра марки Андреа Феррарези. «Мы с гордостью принимаем эту награду за победу в конкурсе, в котором участвовали все производители со своими новейшими флагманскими моделями, и мы благодарны посетителям EICMA за то, что они выбрали наш Streetfighter V4 самым красивым мотоциклом на шоу», – отметил Феррарези.