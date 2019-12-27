Специальные условия на покупку автомобилей Skoda в январе

В новом году Skoda порадует своих клиентов выгодными условиями на покупку автомобилей марки

Приобретая в январе легендарную модель OCTAVIA, клиенты чешской марки смогут получить выгоду до 192 400 рублей, RAPID – до 133 100 рублей. Максимальная экономия при покупке моделей SUPERB и KODIAQ составит до 215 000 и 235 800 рублей соответственно. Продолжают действовать специальные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER, а также программы Утилизация/Трейд-ин, участники которых могут получить выгоду до 130 000 рублей.

В январе будущих владельцев автомобилей SKODA ждут приятные условия от чешского автопроизводителя. Так, выгода при покупке модели OCTAVIA составит до 192 400 рублей, а городского лифтбека RAPID – до 133 100 рублей. Семейный внедорожник KODIAQ позволит сэкономить до 235 800 рублей, а флагман марки SUPERB – до 215 000.

SKODA также предлагает выгодные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. В январе ставка на модели чешского бренда составит от 3% по классическому кредиту и от 6,9% по кредиту SIMPLY CLEVER. Кроме того, в январе продлевается акция для новых владельцев моделей OCTAVIA и KODIAQ – с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

В январе продолжает действовать программа Утилизация/Трейд-ин, в которой участвует весь модельный ряд марки 2019 года выпуска. Участники программы смогут сэкономить до 130 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля.