Крупный пожар на Варшавском шоссе в столице потушен

Пожар на складе тканей на Варшавском шоссе в столице потушен. Об этом “РГ” сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве

Полностью потушили пожар в 15:49. Напомним, что возникло возгорание вчера в 12:10 по адресу Варшавского шоссе, 129, кор. 2. За несколько часов огонь охватил 7 тыс. кв. м.

В ходе пожара произошло обрушение стены и кровли на площади 300 кв. м. При ликвидации огня пострадал один пожарный, ему оказана медицинская помощь.

Всего в тушении пожара принимали участие более 120 сотрудников МЧС, 42 единицы техники и два вертолета Московского авиационного центра.