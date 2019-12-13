Новые Tahoe и Suburban от Chevrolet

Компания Chevrolet представила новые поколения полноразмерных внедорожников Tahoe и Suburban – Коммерсантъ

Автомобили частично технически унифицированы с пикапом Chevrolet Silverado, при этом у новых моделей задняя подвеска сделана независимой. Внедорожники также могут оснащаться адаптивными амортизаторами Magnetic Ride Control или полностью пневматической подвеской Air Ride Adaptive.

В линейку моторов вошли бензиновые 360-сильный 5,3-литровый V8 и 425-сильный 6,2-литровый V8 (с возможностью отключения части цилиндров), а также 281-сильный 3-литровый дизель Duramax. Все агрегаты сочетаются только с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач с кнопочным управлением.

Внедорожники, дизайн которых также выполнен в стилистике пикапа, стали длиннее, что позволило сделать более просторным третий ряд сидений, а также увеличить объем багажника. Модели отличаются богатым оснащением и широким списком дополнительного оборудования. На рынок Tahoe и Suburban выйдут в шести комплектациях.

В продаже на рынке США новые Tahoe и Suburban появятся в середине 2020 года. Сроки появления моделей на российском рынке пока не названы.