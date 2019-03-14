Сбербанк Лизинг и программа KIA Leasing для корпоративных клиентов: 2 года партнёрства

Сбербанк Лизинг анонсирует очередной год официального партнёрства с программой KIA Leasing

Программа, стартовавшая в 2017 году, предусматривает ряд преимуществ: для рассмотрения заявки лизингодатель не запрашивает финансовых документов компании-заявителя, а срок рассмотрения составит не более 8 рабочих часов.

Основными преимуществами программы KIA Leasing для корпоративных клиентов являются: выгода до 11% при покупке автомобиля, скидки в размере 10% на оригинальные запчасти, аксессуары и индивидуальные предложения по стоимости работ, а также дополнительная выгода при сдаче автомобиля в trade-in. Клиенты получают доступ к качественному сервису – в 100 городах России работают 196 официальных дилеров KIA.

Результатом партнёрских отношений KIA Motors Russia & CIS и АО «Сбербанк Лизинг» стало появление удобного инструмента для создания и обновления автопарка у компаний сегмента малого и среднего бизнеса. Взаимовыгодное сотрудничество с одним из крупнейших производителей автомобилей позволяет предоставлять клиентам наиболее выгодные условия на рынке и качественный сервис.