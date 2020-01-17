Памела Кон возглавит направление Городской воздушной мобильности в Hyundai Motor Group

Компания Hyundai Motor Group объявила о назначении Памелы Кон вице-президентом, руководителем по глобальной стратегии и операционной деятельности в подразделении Городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility, UAM)

В роли руководителя подразделения Кон, стоявшая у истоков становления рынка UAM, применит знания и опыт, полученные в ходе работы в авиационной консалтинговой фирме Ascension Global, для решения коммерческих и политических задач UAM в Hyundai Motor Group.

«Нам повезло, что Памела присоединилась к руководящему составу компании, — сказал д-р Шин Джевон (Jaiwon Shin), исполнительный вице-президент и руководитель подразделения UAM. — Ее репутация в отрасли, полученные знания об операционных, стратегических и политических возможностях в области UAM, а также опыт достижения результатов в сферах традиционной авиации и авиации будущего позволят усилить присутствие компании на глобальном уровне».

Кон привела в UAM команду экспертов из Ascension Global с огромным опытом работы с клиентами из аэроиндустрии по сложным стратегическим, технологическим и политическим вопросам.

«Я очень рада предоставившейся возможности помочь воплотить UAM в жизнь, — сказала Кон. — Я считаю, что Hyundai Motor Group имеет уникальные возможности для развития данного сектора и ставит граждан и общество в целом в центр экосистемы. Это особая привилегия — консультировать лидеров отрасли от имени компании Ascension. Мы с нетерпением ожидаем начала работы в Hyundai».

С помощью программы UAM Hyundai Motor Group намерена предоставить инновационные интеллектуальные мобильные решения, поскольку воздушный транспорт может стать одним из способов обеспечения комплексной мобильности в мегаполисах по всему миру.

Ранее в этом месяце на Международной выставке потребительской электроники (CES) Hyundai Motor Company представила антропоцентричное видение мобильности, предлагающее комплексную программу для «оживления» будущих городов с помощью уникальной интегрированной концепции UAM наряду с PBV (специальным транспортным средством) и инновационным пространством Hub.

Компания представила концепт личного летающего аппарата (PAV), модель S-А1, который был спроектирован в сотрудничестве с Uber Elevate в рамках совместной работы Uber и Hyundai в сфере воздушных перевозок.

Памела Кон ранее основала авиационную консалтинговую фирму Ascension Global, которая сотрудничала с лидерами отрасли при решении главных стратегических и технологических задач. Ее опыт работы в сферах городской аэромобильности, инфраструктуры и политики поможет Hyundai Motor Company достичь лидирующих позиций в быстро развивающемся секторе Urban Air Mobility.

До Ascension Global Кон основала UAS Hub в компании McKinsey’s UAS Hub и возглавляла в нем группы Инфраструктурной практики, Аэрокосмической и оборонной промышленности. Кон получила степень магистра военных наук в Королевском колледже Лондона и степень бакалавра экономики и политики в Даремском университете.