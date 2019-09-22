Мировая премьера нового электрического концепт-кара SUV от MITSUBISHI

Мировая премьера нового электрического концепт-кара SUV от MITSUBISHI
Сентябрь 22 19:01 2019

На 46-м Токийском автосалоне 2019 года, который откроет свои двери для публики с 24 октября по 4 ноября 2019 года, MITSUBISHI MOTORS CORPORATION представит концепт нового компактного кроссовера – электрический гибрид с возможностью подзарядки (PHEV)

Воплощая ценности слогана марки “Drive your Ambition”, новый компактный электрический концепт-кар SUV объединит опыт и технологии компании по электрификации и созданию полного привода.

В рамках концепции “электрические кроссоверы, которые обеспечивают непревзойденное удовольствие от вождения и уверенность на любых дорогах при свете и ветре”, MMC предложит новую ценностную формулу, которая объединит преимущества SUV, PHEV и 4WD: автомобиль будет иметь уменьшенную массу гибридной трансмиссии EV (PHEV), а также электрическую систему полного привода.

MITSUBISHI MOTORS представит новый опыт вождения, который подарит электрический кроссовер – уверенность и безопасность в повседневных поездках по городу с возможностью независимо от уровня мастерства водителя уверенно справляться и с управлением по сложным дорожным покрытиям за пределами городской среды.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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