Мировая премьера нового электрического концепт-кара SUV от MITSUBISHI

На 46-м Токийском автосалоне 2019 года, который откроет свои двери для публики с 24 октября по 4 ноября 2019 года, MITSUBISHI MOTORS CORPORATION представит концепт нового компактного кроссовера – электрический гибрид с возможностью подзарядки (PHEV)

Воплощая ценности слогана марки “Drive your Ambition”, новый компактный электрический концепт-кар SUV объединит опыт и технологии компании по электрификации и созданию полного привода.

В рамках концепции “электрические кроссоверы, которые обеспечивают непревзойденное удовольствие от вождения и уверенность на любых дорогах при свете и ветре”, MMC предложит новую ценностную формулу, которая объединит преимущества SUV, PHEV и 4WD: автомобиль будет иметь уменьшенную массу гибридной трансмиссии EV (PHEV), а также электрическую систему полного привода.

MITSUBISHI MOTORS представит новый опыт вождения, который подарит электрический кроссовер – уверенность и безопасность в повседневных поездках по городу с возможностью независимо от уровня мастерства водителя уверенно справляться и с управлением по сложным дорожным покрытиям за пределами городской среды.