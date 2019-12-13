Компанию Subaru возглавил новый генеральный директор

Здравствуйте, дорогие друзья!

Меня зовут Такахаши Татцу, я – новый генеральный директор компании Субару Мотор.

Буквально 5 декабря я приехал в Москву из Пуэрто-Рико, тропического острова в Карибском море, где в течение последнего времени я занимался развитием автомобильного бизнеса.

Не скрою, что приезд в столицу России стал для меня очень волнительным событием. Ведь рынок вашей страны всегда был и остается одним из самых интересных и одновременно сложных для компаний-производителей. Мой предшественник, Кишимото Есики, на своем посту проделал огромную работу, обозначил векторы развития бренда в России, а так же провёл эффективный ребрендинг. Я безмерно благодарен господину Есики за его деятельность, и, со своей стороны, беру на себя обязательства в дальнейшем развивать российский бизнес Subaru, преумножая его эффективность и значимость.

Друзья, сейчас я вхожу в курс дел, и мне очень хотелось бы сделать это как можно быстрее. А для этого мне будет нужна ваша поддержка. Именно поэтому хотелось бы призвать вас не просто к диалогу, а вдохновить на общение. Особенно остро тонкая смысловая разница в значении этих слов чувствуется в нашем бизнесе. Все знают о необходимости такого вида коммуникации, одновременно понимая, что в реальной жизни с завидной регулярностью поддерживать диалог и постоянно контактировать получается крайне редко. Тем не менее, давайте общаться!

Надеюсь на вашу поддержку и дружбу!

Искренне ваш, Такахаши Татцу.