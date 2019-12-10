Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж

Компания Great Wall вывела на домашний рынок новую линейку пикапов Great Wall Pao еще в конце октября. А вот до нашей страны, как ожидается, новинка может добраться уже на будущий год

Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao. А в конце ноября с конвейера сошел 10-тысячный пикап. Ажиотажный спрос, которым сразу стала пользоваться новинка, эксперты объясняют ее яркой внешностью, доступным ценником и технической составляющей. Пикап, в основу которого легла «тележка» от Haval H9, может иметь стандартный или же удлиненный кузов – как сообщает CarsWeek.

Так, параметры базового Great Wall Pao следующие: длина 5 410 мм, ширина 1 934 мм, высота 1 886 мм, колесная база 3 230 мм. При этом размеры грузовой платформы составляют 1520х1520х538 мм. Удлиненный пикап намного больше: 5602х1883х1882 мм.

Под капотом новинки располагается двухлитровый 190-сильный турбомотор, сочетающийся с шестиступенчатой «механикой» или 8АКПП от ZF. Бюджетные версии пикапа получают задний привод, за доплату доступен подключаемый 4WD с блокировкой дифференциала.

В перечень доступных опций входят ABS и система стабилизации, 2-зонный климат-контроль, современная мультимедиа с большим тачскрином, панорамный люк, камеры кругового видеообзора, а также салон с кожаной отделкой.