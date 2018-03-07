CHERY повышает продажи
7

CHERY повышает продажи
Март 07 20:06 2018

В феврале 2018 года на территории России реализовано 428 автомобилей CHERY, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за два месяца текущего года через официальных дилеров марки было продано 786 автомобилей — продажи увеличились на 46% по сравнению с объемом продаж CHERY в период январь-февраль 2017 года.

Дистрибьютор марки на своём официальном сайте предоставляет возможность забронировать кроссовер TIGGO в нужной комплектации и понравившемся цвете, при этом получив индивидуальное обслуживание и сопровождение сделки от момента заказа до фактической покупки автомобиля. Такой способ приобретения автомобиля в феврале предпочли 16 клиентов.  Подано 34 заявки на бронирование автомобилей, часть из которых конвертируется в продажи в ближайшие два месяца.

Лидером среди кроссоверов CHERY по-прежнему является модель TIGGO 3. На долю данного автомобиля в феврале пришлось 60% продаж.

Продолжили свои действия специальные кредитные программы CHERY FINANCE — Chery Direct, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», — по которым было продано 30%  кроссоверов Tiggo.

АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» продолжает процесс оптимизации собственной дилерской сети, пересматривая партнёров и условия соглашений с ними. Так, в феврале компания подписала  дилерские соглашения с тремя новыми партнёрами в Великом Новгороде, Казани и Ставрополе. Открытия дилерских центров в этих городах состоятся в ближайшие месяцы. На сегодняшний день дилерская сеть Chery состоит из 86 предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей марки.

На тему:
  Article "tagged" as:
CheryTiggo 3
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Уникальный ЛуАЗ-967М продают в Германии

Уникальный ЛуАЗ-967М продают в Германии 1

Озвучена дата презентации беспилотной электрофуры Tesla

Озвучена дата презентации беспилотной электрофуры Tesla 0

Апгрейд системы управления для ХС90

Апгрейд системы управления для ХС90 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.