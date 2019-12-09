Илон Маск впервые сел за руль Cybertruck и поехал на нем в ресторан

Внешний вид автомобиля немного изменился, но машина по-прежнему не соответствует требованиям регуляторов – vc.ru

Жители Лос-Анджелеса заметили электрический пикап Cybertruck на улицах Лос-Анджелеса. Гендиректор Tesla Илон Маск приехал на нём в ресторан Nobu в Малибу, сообщает таблоид TMZ.

Маск приехал в ресторан вместе с певицей Граймс и главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном. Посетители ресторана окружили автомобиль и фотографировали его всю ночь, пишет издание. После ужина Маск продемонстрировал пикап актёру Эдварду Нортону.

Tesla представила прототип футуристическего пикапа в ноябре 2019 года. Он будет стоить от $39 900 до $69 900. Компания планирует начать серийный выпуск в 2021 году, но по словам пользователей соцсетей и журналистов, в Cybertruck придётся многое изменить, чтобы получить разрешение на серийное производство в США.

В том числе претензии были из-за вида передних фар — они светили одной сплошной полосой. Однако Илон Маск поехал в ресторан уже в изменённом автомобиле — передние фары теперь больше напоминают классические.