Илон Маск впервые сел за руль Cybertruck и поехал на нем в ресторан

Илон Маск впервые сел за руль Cybertruck и поехал на нем в ресторан
Декабрь 09 17:11 2019

Внешний вид автомобиля немного изменился, но машина по-прежнему не соответствует требованиям регуляторов – vc.ru

Жители Лос-Анджелеса заметили электрический пикап Cybertruck на улицах Лос-Анджелеса. Гендиректор Tesla Илон Маск приехал на нём в ресторан Nobu в Малибу, сообщает таблоид TMZ.

Маск приехал в ресторан вместе с певицей Граймс и главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном. Посетители ресторана окружили автомобиль и фотографировали его всю ночь, пишет издание. После ужина Маск продемонстрировал пикап актёру Эдварду Нортону.

Cybertruck

Фото: TMZ

Tesla представила прототип футуристическего пикапа в ноябре 2019 года. Он будет стоить от $39 900 до $69 900. Компания планирует начать серийный выпуск в 2021 году, но по словам пользователей соцсетей и журналистов, в Cybertruck придётся многое изменить, чтобы получить разрешение на серийное производство в США.

Cybertruck

Фото: TMZ

В том числе претензии были из-за вида передних фар — они светили одной сплошной полосой. Однако Илон Маск поехал в ресторан уже в изменённом автомобиле — передние фары теперь больше напоминают классические.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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